On a un premier aperçu de VLC 4 sur Windows

Il y a 3 heures

Guillaume Gabriel

On pensait que l'annonce était une belle nouvelle pour les utilisateurs de l'application VLC, que ce soit sur iOS ou sur desktop, et pourtant... Très récemment, les développeurs ont annoncé l'arrivée prochaine de la future mise à jour 4.0.



Au programme, on retrouve notamment une "interface complètement refaite, plus intuitive" censée être plus facile à prendre en main" . Seulement, sur les premières images diffusées sur le Web, on constate que les promesses ne sont pas forcément respectées.



VLC 4.0 : une interface qui fait marche-arrière ?

En effet, le média ArsTechnica a récupéré la nouvelle version de VLC cette semaine, pouvant ainsi observer à quoi ressemblait l'interface :

Lors de l'ouverture de la version 4.0 de développement de VLC, le premier changement qui saute est un changement d'interface de «ouverture de fichiers» à «navigateur multimédia». Dans les anciennes versions de VLC - depuis ses débuts en 2001 jusqu'à la version 3.x actuellement distribuée - il s'ouvre sur une fenêtre de lecteur vide, avec le cône de signalisation emblématique de VLC affiché au centre. Le nouveau VLC s'ouvre à la place sur une interface de navigateur multimédia, affichant les miniatures de toutes les vidéos présentes dans le dossier Vidéos de l'utilisateur.



Tant que vos vidéos se trouvent toutes dans votre dossier Vidéos local, vous n'aurez probablement aucun problème avec la nouvelle interface, mais dans son état actuel, il n'est pas très amusant de parcourir un grand nombre de fichiers dans plusieurs répertoires. Malheureusement, la sélection d'Open Directory ne vous amène pas au nouveau répertoire. Au lieu de cela, elle analyse tous les fichiers à la fois à l'intérieur et sous le nouveau répertoire que vous sélectionnez et les ajoute tous, bon gré mal gré, à l'onglet Vidéos lui-même.

Mauvais choix de VLC ?



