App Store : un recours collectif s'attaque aux apps de casino

Il y a 48 min (Màj il y a 41 min)

Julien Russo

Un groupe d'utilisateurs iOS viennent d'attaquer Apple devant le Tribunal de district du nord de Columbia. Le recours collectif mentionne un comportement inacceptable d'Apple avec les applications gratuites de casino. Celles-ci ne vous coûtent rien lors du téléchargement, mais vous motive à investir dans des achats in app pour obtenir de la monnaie virtuelle qui vous permet de jouer.

Les apps de casino violeraient un certain nombre de lois aux États-Unis

Depuis le début de l'App Store, Apple autorise les applications de type casino qui permettent d'acheter de la monnaie virtuelle pour miser sur des jeux. Si ces applications rencontrent beaucoup de succès, elles violeraient plusieurs lois américaines d'après un recours collectif. Parmi ces jeux, on retrouve des applications de poker, de keno, de roulette, de blackjack, mais aussi des apps de machines à sous.

Le problème de ce type d'applications c'est qu’elles sont très addictives et elles n'ont aucune licence, on peut les voir comme des "casinos clandestins". Si la justice ne s'est jamais penchée sur ce cas, c'est essentiellement parce que tout est virtuel et le risque parait moins réel.

La question, c'est pourquoi attaquer Apple ? Si le recours collectif s'attaque au géant californien plutôt qu'aux développeurs d'applications de casino, c'est parce qu'Apple est le seul administrateur derrière l'App Store. C'est l'entreprise qui prend la totalité des décisions sur la boutique d'applications et c'est aussi la seule qui fournit les outils de développement iOS aux développeurs. Apple est donc visé par un hébergement d'applications illégales et à une complicité de l'activité en prenant une commission de 30% sur chaque vente des achats intégrés.



La plainte démontre que le fonctionnement de ces applications est toujours le même, l'utilisateur est attiré avec une fiche de l'App Store qui va le pousser à télécharger le contenu, puis l'addiction commence dès la première ouverture de l'application. Les développeurs poussent l'utilisateur a misé avec de la monnaie offerte, puis une fois cette mise épuisée, une proposition pour acheter de la monnaie virtuelle apparait sur l'écran.

Suivant certaines applications, les premiers achats coûtent moins cher pour motiver à acheter pour la première fois de la monnaie, une fois que l'utilisateur a sauté le pas, l'application passe aux tarifs normaux et l'addiction continue.

Le recours collectif affirme que les applications de casino sur l'App Store ne permettent pas de gagner de l'argent réel (ce qui leur a toujours permis de passer en dessous des radars de l'Apple Park), cependant il y a quand même des récompenses qui consistent à offrir des contenus virtuels ou plus de temps de jeu. Offrir un gain (même virtuel) violerait les lois anti-jeu dans 25 États américains.



