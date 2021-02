Un concept d'iPhone Fold qui donne envie de rendre son iPhone 12

L'hypothétique iPhone pliable se concrétise un peu plus chaque semaine avec des fuites et rumeurs qui s'accélèrent depuis plusieurs mois. Il est certain qu'Apple travaille sur des prototypes et la seule vraie question concerne le rendu final. A quoi pourrait ressembler un iPhone Fold ?



En toute logique, ce serait n iPhone normal qui s'ouvre et se transforme en un iPad Mini.

Un iPhone Fold de toute beauté

Si vous l'attendez de pied ferme, ou même si vous n'y croyez pas du tout, regardez ce concept. Partagée par mail par nos amis de ConceptsiPhone, cette vidéo nous montre un iPhone 13 de 6,3 pouces qui s'ouvre pour offrir une tablette de 8 pouces. Les bords sont carrés sur les iPhone 12 et plusieurs couleurs ont été imaginées, y compris un rouge étonnant.

Le résultat est vraiment intéressant avec un appareil, certes assez épais, mais complet et esthétique. L'encoche réduite, l'écran géant en mode déplié ou encore les possibilités offertes au niveau de l'interface pourrait convaincre les plus réticents. Encore faut-il que le prix ne soit pas trop élevé. Et ça, connaissant la mansuétude d'Apple à ce niveau, ce n'est pas gagné.



Les caractéristiques potentielles de l'iPhone Fold seraient :

Touch ID sur tout l'écran - Faites glisser votre doigt vers le haut pour déverrouiller

Face ID 2 - Plus rapide et plus petit

Un nouveau système de caméra arrière avec le capteur LiDAR 2

Une caméra frontale sous écran

Une puce A15 Bionic en 5 nm

Deux écrans et cinq coloris

Quatre haut-parleurs surround

5G+

