Protection des données en Italie : Une amende de 7 millions pour Facebook

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

2

S'il y a bien une entreprise où il vaut mieux éviter d'accorder votre confiance pour la protection de vos données, c'est bien Facebook. Maitre dans l'art du réseau social et des messageries instantanées, Facebook ne respecte pas votre vie privée malgré ses responsabilités de leader sur le marché. L'entreprise de Mark Zuckerberg vient d'être (encore) condamnée en Italie.

Facebook reçoit une amende de 7 millions d'euros

On ne compte plus le nombre de condamnations du groupe Facebook en matière de confidentialité et de protection des données personnelles de ses utilisateurs. Avec plusieurs milliards de comptes sur ses différentes applications, le groupe est toujours incapable en 2021 d'informer correctement ses utilisateurs de la façon dont se réalise la collecte et l'utilisation de leurs données personnelles.

Si cela peut passer dans certains pays, en Italie on ne baisse pas les yeux face aux pratiques trompeuses du géant américain. L'autorité de la concurrence italienne (AGCM) vient de trancher sur un vieux dossier qui collait à la peau du réseau social. En effet, il est reproché à Facebook de ne pas être honnête avec ses utilisateurs sur l'exploitation de leurs données personnelles.

On parle de vos données de localisation, de vos informations financières, de votre activité en ligne, de vos coordonnées, de votre historique de navigation... Une tonne d'informations très personnelles qui sont partent on ne sait pas où !

C'est la seconde condamnation infligé par l'AGCM, la précédente date de 2018, elle portait sur une accusation de pratiques commerciales déloyales et invitait aussi le réseau social à revoir sa communication autour des données personnelles collectées et vendues. Aujourd'hui, l'Autorité de la concurrence italienne constate que rien n'a vraiment changé et passe à la sanction.

Le communiqué informe :

Facebook Ireland Ltd. et Facebook Inc. n'ont pas respecté l'avertissement visant à supprimer la pratique incorrecte d'utilisation des données utilisateur et n'ont pas publié la déclaration corrective demandée par l'Autorité [..] Des informations immédiates et claires sur la collecte et l’utilisation des données des utilisateurs à des fins commerciales ne sont toujours pas fournies. Il s’agit d’informations dont le consommateur a besoin pour décider s’il veut adhérer au service, compte tenu de la valeur économique pour Facebook des données fournies par l’utilisateur, qui représentent un paiement pour l’utilisation du service.



Cette énième condamnation va peut-être faire changer d'avis Facebook sur sa façon d'échanger autour de la récupération et la vente des données de ses milliards d'utilisateurs. À noter que cette condamnation reste très légère par rapport au chiffre d'affaires généré par le réseau social.



Source

