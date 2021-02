Pigeon: A Love Story : une histoire d'amour qui bat de l'aile

Certaines arrivées au sein de l'App Store marquent plus que d'autres... C'est notamment le cas du petit nouveau du nom de Pigeon: A Love Story (v1.0, 281 Mo, iOS 13.0) qui prend la forme d'une histoire d'amour quelque peu spéciale...



Dans ce jeu, on y incarne un pigeon qui voyage dans le centre de Londres, au sein d'une carte à taille réelle, avec un seul objectif : trouver l'amour. Le seul bémol, c'est qu'il y a 1 000 000 de créatures plumées...

Volez librement sur une carte de Londres en direct à taille réelle à la recherche d'un seul pigeon - une tâche impossible pour tous sauf les plus déterminés. Êtes-vous prêts à relever le défi?



«Pigeon: A Love Story» est un «jeu lent» dans lequel vous incarnez un pigeon à la recherche de son âme sœur qui prend la forme d'un pigeon dans la ville de Londres, où vivent plus d'un million de pigeons. Pour que le jeu soit aussi précis (et difficile) que possible, l'échelle de la ville elle-même - et le nombre de pigeons qu'elle contient - ont été rendues aussi précises que possible.