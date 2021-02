Les ventes de Chromebook ont surpassé les Mac en 2020

Il y a 2 heures

Alban Martin

6

Les statistiques en provenance de la société IDC confirme que la part de marché de Mac a considérablement augmenté en 2020, passant de 5,8% à 7,7%. Un chiffre qui aurait du permettre à Apple de prendre la seconde place du secteur.

Publicité

Cependant, la société a déclaré qu'une explosion spectaculaire des ventes de Chromebook au cours de l'année précédente a permis à ChromeOS de reléguer macOS à la troisième place dans la bataille des systèmes d'exploitation de bureau.

Des ventes de Chromebooks en plein boom

La demande d'appareils pour les cours à distance pendant la pandémie est responsable d'une augmentation de 400% des ventes de Chromebooks, la part de marché passant de 5,3% au premier trimestre à 14,4% à la fin de l'année, soit le double de macOS.



Comme le note GeekWire qui a eu accès à ces chiffres, 2020 a été la première année où les Chromebooks ont dépassé les ventes des Mac, enregistrant des gains de parts de marché impressionnants aux dépens de Windows. Les ordinateurs équipés du système d'exploitation Chrome de Google se sont déjà parfois vendus que les ordinateurs d'Apple au cours de certains trimestres antérieurs, mais 2020 a été la première année complète où Chrome OS a pris la deuxième place. Windows de Microsoft conserve toujours une part de marché majoritaire.

Publicité

L'article suggère qu'il devrait servir d'avertissement à Apple, mais c'est probablement hors sujet car les Mac et les Chromebook ne visent pas du tout les mêmes clients.



Les Chromebooks représentent une plus grande menace pour Microsoft, qui a vu la part de marché de Windows passer de 87,5% à 76,7% au cours de l'année. C’est d'ailleurs la première fois que Windows passe sous les 80% depuis des décennies. De plus en plus, ceux qui auraient autrefois acheté des ordinateurs portables Windows bas de gamme passent aux Chromebooks ou aux iPads.



Il est vrai que les Chromebook commencent à 299€.

A titre de comparaison, voici les chiffres de l'an dernier qui incluent les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les postes de travail :

Publicité

Windows : en baisse de 4,9 points, de 85,4% en 2019 à 80,5% en 2020

Chrome OS : hausse de 4,4 points, passant de 6,4% en 2019 à 10,8% en 2020

macOS : en hausse de 0,8 point, de 6,7% en 2019 à 7,5% en 2020

Une réaction de Microsoft ?

Microsoft est bien conscient de la menace de Chrome OS et prépare Windows 10X. Une version en fuite de ce prochain système d'exploitation le mois dernier a révélé une conception, une expérience utilisateur et une approche très similaires à celles du système d'exploitation de Google. Le système d'exploitation, à l'origine pour les appareils à double écran, devrait être lancé au printemps et cibler l'éducation ainsi que les clients professionnels.



De son côté, Apple prépare de nouveaux Mac plus haut de gamme avec la puce M1X, après des débuts en fanfare pour les MacBook M1 comme le MacBook Air qui a explosé tous les benchmarks.