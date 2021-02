Google Maps permet de payer le stationnement aux USA

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Depuis sa sortie il y a seize ans, Google Maps a bien changé. La cartographie s'est rapidement transformé en GPS et depuis quelques années, bon nombre de services sont venus se greffer comme les horaires des magasins, la réservation de cours de Yoga ou la commande de plats à emporter. Le prochain concerne le paiement du stationnement ou les billets de transport en commun sans sortir son portefeuille.



Google Maps gère les parcmètres américains

En ces temps de pandémie, Google rappelle que les gens évitent autant que possible de toucher les surfaces publiques. Grâce à une intégration avec les fournisseurs de solutions de stationnement Passport et ParkMobile, les américains peuvent désormais payer facilement les parcmètres sans jamais y toucher.



Un nouveau bouton «Payer le stationnement» apparaîtra lorsque vous vous approchez de votre destination. Après avoir saisi le numéro de la borne, il suffit d'appuyez sur «Payer». Il est même possible de prolonger facilement une session de stationnement en quelques clics.

© Google

Les transports en commun

Autre nouveauté avec la capacité de payer les frais de transport en commun à partir de Google Maps pour plus de 80 fournisseurs dans le monde. Vous pourrez désormais planifier votre voyage, acheter votre billet et commencer à rouler sans avoir à basculer entre plusieurs applications.

Lorsque vous obtenez un itinéraire en transports en commun, vous verrez l'option de payer avec votre téléphone avec les cartes de crédit ou de débit déjà associées à votre compte Google Pay. Et dans des endroits comme la baie de San Francisco, vous pourrez également acheter une carte numérique Clipper directement sur Google Maps (Apple vient de sortir l'équivalent via Apple Pay Transit). Ensuite, tout ce que vous avez à faire est d'appuyer sur votre téléphone sur le lecteur ou de montrer votre billet numérique pour monter à bord.



Peu importe la façon dont vous vous déplacez en 2021, Google Maps peut vous aider à y arriver sans effort. Le paiement pour le stationnement commence à être déployé aujourd'hui sur Android dans plus de 400 villes des États-Unis (dont Boston, Cincinnati, Houston, Los Angeles, New York, Washington D.C, etc.) et bientôt sur iOS.

Télécharger l'app gratuite Google Maps - GPS & transports