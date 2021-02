Sorties jeux : Reset Earth, Fury of Dracula, Dentures and Demons

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

Aujourd'hui 12 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Reset Earth, Fury of Dracula, Dentures and Demons.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

TENGAI classic (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.0, 46 Mo, iOS 8.0, MOBIRIX) TENGAI classic est un jeu de tir qui vous met face à des ennemis en utilisant 6 héros avec diverses attaques



Vous serez capable de contrôler le héros en glissant sur l'écran et les coups sont automatiquement tirés.

Les tirs de bombe et de charge peuvent être utilisés en appuyant sur le bouton. Publicité Télécharger le jeu gratuit TENGAI classic





Reset Earth (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.4, 534 Mo, iOS 13.0, UNEP) Publicité Reset Earth suit l'aventure de Knox, Sagan et Terran alors qu'ils courent contre la montre pour trouver une solution au GROW, une maladie mortelle qui empêche quiconque de vivre bien au-delà de 25 ans. À la recherche de réponses, ils voyageront à travers le temps et à travers de multiples paysages, tentant de percer les secrets du passé pour se sauver, la couche d'ozone et l'avenir de la planète d'une catastrophe imminente.



Reset Earth prend la forme d'un jeu de plateforme et de puzzle sur le changement climatique.

Télécharger le jeu gratuit Reset Earth





Red Ball 3 - Jump Adventure (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 31 Mo, iOS 9.0, Youssef El Barkaoui) Publicité Dirigez la balle de saut qui rebondit dans ce jeu d'aventure.



Dans le jeu d'aventure Red Ball 3, le joueur doit faire rouler la balle, la faire bouger en douceur pour éviter les obstacles maléfiques sur son chemin. Lorsque vous jouez à ce jeu de balle rebondissante, votre mission n'est pas seulement de rouler balle par balle, de l'aider à éviter les obstacles, mais aussi de collecter toutes les pièces d'or pour aller plus loin dans votre aventure. Red Ball 3 Jump Hero, Bounce Adventure est l'un des jeux de balle rebondissante les plus excitants.



Dans ce jeu de rebond incroyable, les joueurs peuvent faire rouler la balle avec un contrôle simple, des fonctionnalités attrayantes et des aventures stimulantes. Télécharger le jeu gratuit Red Ball 3 - Jump Adventure





Polarity Puzzles (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.2, 244 Mo, iOS 10.0, Second Tech AB) Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait le monde si les pôles nord et sud magnétiques pouvaient être séparés ?



Pour la première fois de l'histoire, une équipe TOP SECRET de scientifiques et d'ingénieurs a créé de tels monopôles magnétiques! Malheureusement, l'accélérateur de particules utilisé pour les créer a explosé. Et en conséquence dispersé les monopôles magnétiques et les pièges quadripolaires qui étaient destinés à les stocker à travers le monde. Pour nettoyer le désordre, l'équipe TOP SECRET a envoyé des véhicules de sauvetage télécommandés pour nettoyer le désordre.Maintenant, ils ont besoin de vous pour naviguer dans ces véhicules télécommandés à partir de votre téléphone. Publicité Veuillez aider l'équipe TOP SECRET à se souvenir des pièges quadripolaires, piéger les monopôles magnétiques et aider à restaurer les lois de la nature!



Télécharger le jeu gratuit Polarity Puzzles





Hello Town 2048 - Merge Tycoon (Jeu, Simulation / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 445 Mo, iOS 10.0, Eggtart Inc) Le jeu reprend le concept du célèbre 2048, tout en ajoutant d'autres subtilités.

- Il suffit de toucher et de tirer des briques.

- La même brique sera fusionnée et mise à niveau. Utilisez 3 types d'objets (Skip, Magic et Hammer) qui vous aident à obtenir un score plus élevé.

- Faites des combos. Vous pouvez obtenir des bonus lorsque vous créez un combo plus élevé. Télécharger le jeu gratuit Hello Town 2048 - Merge Tycoon





Five Dates (Jeu, , iPhone / iPad, v1.2, 2,1 Go, iOS 11.0, Wales Interactive Ltd.) Vinny, un millénaire de Londres, rejoint une application de rencontres pour la première fois alors qu'il vit en lock-out pendant une pandémie. Avec cinq matches féminins potentiels, Vinny doit prendre courage pour sortir avec des personnalités extrêmement différentes, dont Mandip Gill (Doctor Who) et Georgia Hirst (Vikings).



Les choix du spectateur définiront les interactions de Vinny avec chaque date et leur intérêt à le revoir. Au milieu d'une chaîne ramifiée et multidirectionnelle de sujets de conversation et de questions approfondies, Vinny est confronté à des dates de jeux numériques, des scénarios difficiles et des vérités inattendues. Five Dates est une exploration de l'expérience de rencontre moderne imprévisible, qui suit un homme célibataire moyen alors qu'il navigue dans le monde des rencontres numériques.



Uniquement en anglais. Télécharger le jeu gratuit Five Dates





Dentures and Demons (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.3, 91 Mo, iOS 8.0, Stefano Mazzotta) Attention:

Ce jeu contient du sarcasme, de l'humour noir, et plein de choses agaçantes. S'il vous plait, n'y jouez pas si vous êtes trop sensible ou facilement offensé!



Ce jeu a un langage vulgaire.





"Des choses étranges se produisent à Varedze...", c'est un fait connu de tous ceux qui y ont grandi.



Les montagnes, les bois et les lacs peuvent vous tromper, si vous êtes un étranger imprudent qui vient fuir le stress du quotidien.



Il y a quelque chose d'effrayant dans l'air, loin des classiques banlieues tranquilles...



Dentures and Demons est une aventure graphique en pixels, qui mêle frisson et amusement!



Profitez des hilarantes - et parfois inappropiées - répliques des personnages. Télécharger le jeu gratuit Dentures and Demons





Cowhop (Jeu, Course / Action, iPhone / iPad, v1.2.22, 56 Mo, iOS 9.0, Cowbelly Productions Corp) Cowhop est le jeu le plus attendu des studios Cowbelly! Un jeu de plateforme d'action 2D où vous battez des ennemis, collectez des bonus et atteignez l'espace tout en vibrant!



Caractéristiques:

- Une vaste sélection d'objets et de bonus!

- Mode de jeu multijoueur pour ne pas vous sentir seul!

- Radio chargée d'une musique Lo-Fi épique pour que vous puissiez vibrer.

- Système animalier incroyable car tout le monde aime ça. Télécharger le jeu gratuit Cowhop





Cat game: Find different spots (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 121 Mo, iOS 11.0, Gosiha Pte. Ltd) Vous aimez les CHATS et les PUZZLES? Vous êtes venus au bon endroit. C'est un jeu de type ZEN où vous pouvez boire votre thé, profitez des bandes sonores du jeu et choyez vos chatons.



Trouvez les différences entre les chats ! Télécharger le jeu gratuit Cat game: Find different spots





Nouveaux jeux payants iOS :

Fury of Dracula (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone / iPad, v3.0.1, 547 Mo, iOS 10.0, Nomad Games) Basée sur la 4e version du jeu, cette adaptation vous permet de revivre ce jeu emblématique d'horreur gothique et de déduction qui met l'accent sur les mouvements cachés et le travail d'équipe, les chasseurs (Dr. Abraham Van Helsing, Dr. John Seward, Lord Arthur Godalming, et Mina Harker) devant coordonner leurs mouvements pour fermer le filet sur Dracula. Les joueurs se déplacent à tour de rôle à travers l'Europe, Dracula se déplaçant en secret alors qu'il augmente son influence. Dracula a une foule de trucs et de pièges dans ses manches, pour se tromper et se cacher des chasseurs - mais les chasseurs sont également armés de nombreux outils pour l'en empêcher.



Chaque chasseur propose une nouvelle façon de jouer, avec des statistiques et des capacités uniques pour les aider à lutter contre ce mal. Dracula lui-même a une gamme de pouvoirs impies à invoquer, lui permettant de transformer et de captiver les humains, ainsi que de se transformer en chauve-souris ou en brouillard afin d'échapper aux chasseurs.

Une fois que les chasseurs et Dracula se sont finalement affrontés, un combat sanglant et horrible s'ensuit. Personne n'est en sécurité alors que Dracula s'en prend à ses poursuivants et que les chasseurs se battent contre le comte inhumain et immortel. Doté d'un système de combat basé sur des cartes qui récompense les choix bluffants et tactiques, il n'y a pas deux affrontements identiques.

Télécharger Fury of Dracula à 5,49 €





Boxing Gym Story (Jeu, Sports / Simulation, iPhone / iPad, v1.13, 284 Mo, iOS 9.0, Kairosoft Co.,Ltd) Présentation d'une simulation avec un vrai punch!



Êtes-vous le manager de ce gymnase de boxe malchanceux dont il a besoin pour se remettre sur pied? Rendez la ville enthousiasmée par la boxe et plus de gens commenceront à s'inscrire.Tenez-vous au bord du ring pour encourager vos boxeurs.



Vous ne savez jamais comment un match se déroulera jusqu'à la toute fin! Et n'oubliez pas le marketing - les fans sont la pierre angulaire des sports de compétition! Accumulez plus de victoires et vous pourrez améliorer vos installations avec des baignoires spa, des cafétérias haut de gamme et plus encore.



Avant que vous ne vous en rendiez compte, les athlètes feront la queue pour vous rejoindre!

Télécharger Boxing Gym Story à 6,99 €