macOS 11.3 : la lecture des vidéos WebM débarque dans Safari

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

1

Alors qu'Apple permet désormais aux développeurs de créer des extensions qui modifient certains des onglets Safari par défaut dans macOS Big Sur 11.3 bêta, cette future version contient d'autres nouveautés. Avec la sortie de la bêta 2 cette semaine, Safari peut par exemple lire des vidéos WebM.



Le codec WebM de Google

Comme le notent plusieurs développeurs, la compatibilité vidéo WebM a été ajoutée à Safari avec macOS Big Sur 11.3 bêta 2. Pour ceux qui ne connaissent pas le format, WebM est un codec vidéo libre de droits créé par Google en 2010 - similaire à l'image WebP format, également développé par Google. L'idée est de réduire le poids tout en conservant la qualité d'image.



Bien que quasiment tous les navigateurs Web actuels prennent en charge la vidéo WebP, Apple n'a jamais ajouté le support de ce codec à Safari. En 2010, Steve Jobs a fait valoir que le format WebM était «un gâchis» et qu'Apple n'avait pas l'intention d'adopter le format. La société a toujours donné la préférence aux codecs H.264 et H.265, qui ne sont pas libres de droits mais sont largement utilisés par les services de streaming populaires.



Si vous exécutez macOS Big Sur 11.3 bêta 2 sur votre Mac, vous pouvez essayer de lire une vidéo WebM en accédant au site WebM Project, qui contient une vidéo de démonstration.

Auparavant, Apple avait également ajouté la prise en charge du format d'image WebP à Safari avec macOS Big Sur, sans parler de la prise en charge des vidéos VP9 - qui activaient les vidéos 4K HDR sur des sites Web comme YouTube et Netflix. Safari a également acquis d'autres fonctionnalités importantes avec Big Sur, notamment un traducteur intégré et davantage de contrôles de confidentialité.



macOS Big Sur 11.3 bêta est actuellement disponible pour les développeurs et les utilisateurs enregistrés dans le programme Bêta. La date de sortie pour le grand public n'est pas encore connue.