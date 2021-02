Matterport : l'application de modélisations 3D ajoute la prise en charge LiDAR

Bien que nous n'en avons pas encore parlé sur le blog, l'application Matterport Capture (v4.1.1, 240 Mo, iOS 13.0) mérite qu'on y jette un beau petit coup d'oeil. Bien que ça ne risque pas de parler à tout le monde, cette dernière prend la forme d'un outil pour créer des copies numériques en 3D.



Si on en parle aujourd'hui, c'est que celle-ci vient de se mettre à jour pour accueillir le capteur LiDAR de l'iPhone 12 Pro et de l'iPad Pro.

Publicité

Réalisez des modélisations 3D de lieux réels accessibles en Cloud pour les visiter et les partager.

Le système de capture 3D de Matterport est une solution complète de capture et de création rapide et fidèle de versions numériques de vos espaces, aux dimensions exactes et visuellement réalistes.