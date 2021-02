Uber : la Cour suprême britannique affirme que les chauffeurs Uber sont des employés

Julien Russo

Depuis sa création, Uber a toujours choisi un modèle économique consistant à sélectionner des chauffeurs avec le statut auto-entrepreneur, l'entreprise n'a jamais accepté de faire signer des contrats contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée. Si cela est plus avantageux pour Uber, ça l'est nettement moins pour les chauffeurs qui n'ont pas le droit aux arrêts maladie, à une assurance et aux congés payés.

La Cour suprême britannique remet les choses aux claires avec Uber

Les revenus d'Uber sont spectaculaires chaque année, l'entreprise possède les moyens financiers nécessaires pour recruter sous contrats de travail des chauffeurs, mais l'entreprise persiste à apporter une réponse négative dès que le sujet est abordé.

Depuis de nombreuses années, les chauffeurs se battent aux quatre coins du monde pour obliger Uber à les reconnaitre comme des salariés et plus comme des auto-entrepreneurs. Une bonne nouvelle vient de tomber pour eux puisque les choses pourraient prochainement changer au Royaume-Uni, la Cour suprême vient de rejeter un recours qu'avait déposé Uber il y a plusieurs mois.



En effet, des chauffeurs britanniques avaient saisi la justice il y a plusieurs années pour obliger le géant américain à revoir leur statut en salarié. Uber s'y est toujours opposé (y compris dans le dernier recours) en affirmant qu'employé autant de chauffeurs à travers le monde mettraient à mal son modèle économique, l'entreprise risquerait de ne plus y trouver de rentabilité.

De plus, comme argument principal, Uber a toujours déclaré qu'employé un salarié veut dire que celui-ci ne travaille que chez Uber, alors que la plateforme autorise ses chauffeurs à travailler également pour des VTC concurrents.

À travers cette astuce, les avocats ont toujours réussi à contourner le fait qu'une personne qui travaille pour Uber n'est pas un salarié, mais un auto-entrepreneur.

Pour éviter que la décision de la Cour suprême britannique se répande dans d'autres pays, Uber a proposé aux chauffeurs de revoir son modèle afin de proposer plusieurs avantages quand ils travaillent pour Uber.

L'entreprise américaine souhaite créer un fonds financé par les compagnies, cela permettrait de cotiser de l'argent afin de l'utiliser en guise de protection sociale ou pendant que le chauffeur est en vacances. Bien évidemment, cela ne serait pas aussi "parfait" que le statut de salarié, mais cela permettrait de trouver un juste milieu entre ceux qui souhaitent obtenir plus et ceux qui sont satisfaits de leur statut d'indépendant.



Uber a déjà réagi à la décision de la Cour suprême, Jamie Heywood l'actuel patron d'Uber pour l'Europe de l'Est et du Nord a déclaré respecter la décision, mais ne pas pouvoir l'appliquer. Il assure cependant : "Nous sommes décidés à faire plus et nous allons consulter tous nos chauffeurs en activité au Royaume-Uni pour comprendre les changements qu'ils veulent voir".

Du côté des plaignants, on voit cette déclaration comme de belles paroles qui n'aboutiront pas sur des solutions sur le long terme, la prochaine étape pourrait être le tribunal afin d'obtenir des indemnisations (qui passe par l'obtention "par la force" du statut de salarié).



