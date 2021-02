WhatsApp va présenter une nouvelle politique de confidentialité dans quelques semaines

Le début de l'année a été mouvement pour WhatsApp, l'application de messagerie avait annoncé son intention de transférer vos données personnelles vers Facebook. Cette modification dans la politique de confidentialité a provoqué un mouvement de contestation sur Twitter et a permis aux concurrents comme Telegram ou encore Signal de récupérer un maximum de fidèles de la messagerie de Facebook.

WhatsApp modifie ses plans

WhatsApp a décidé d'introduire une nouvelle politique de confidentialité dans les prochaines semaines. L'app a reconnu ne pas avoir correctement annoncé ce qu'elle prévoyait de faire avec vos données collectées ni l'objectif de ce changement de politique. Bien évidemment, le départ massif des utilisateurs vers des applications concurrentes a obligé les dirigeants de WhatsApp à repousser la date de ce changement et faire quelques réajustements pour répondre aux préoccupations et inquiétudes des centaines de millions d'utilisateurs à travers le monde.



Cette nouvelle politique de confidentialité n'aura pas vraiment grand-chose de nouveau. WhatsApp est resté dans le même principe que la précédente annonce et compte bien aller jusqu'au bout de ce qui a été prévu initialement : partager vos données personnelles avec le réseau social Facebook.

Cependant, dans quelques semaines, quand vous aurez la nouvelle notification qui vous informera du changement à venir, vous pourrez apercevoir plus d'informations et un discours clair sur ce qui va changer.

WhatsApp explique sur un billet de blog :

Dans les semaines à venir, nous afficherons une bannière dans WhatsApp fournissant plus d'informations que les gens peuvent lire à leur propre rythme. Nous avons également inclus plus d'informations pour essayer de répondre aux préoccupations que nous entendons. Finalement, nous commencerons à rappeler aux gens d'examiner et d'accepter ces mises à jour pour continuer à utiliser WhatsApp.

L'ensemble des utilisateurs auront toujours l'obligation d'accepter la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp s'ils veulent pouvoir continuer à lire les messages réceptionnés et à en envoyer.

La date limite pour accepter les nouvelles conditions est fixée au 15 mai, au-delà de cette date quand vous ouvrirez l'application, vous aurez soit le choix d'accepter ou de refuser ce qui provoquera l'indisponibilité du service.



Pour rappel, le scandale WhatsApp du mois dernier avait essentiellement été aggravé par des rumeurs qui tournaient en boucle sur les réseaux sociaux, l'une des plus populaires affirmait que le chiffrement de vos conversations écrites et vocales serait brisé au profit de la collecte des données.

WhatsApp avait dû remettre les choses aux claires en affirmant que rien ne changeait par rapport au chiffrement et que vos conversations resteraient toujours entre vous et votre correspondant.



Est-ce que ces nouvelles informations pour accepter la politique de confidentialité seront suffisantes pour faire rester ceux qui hésitent à partir et à faire revenir ceux qui ont déjà quitté l'application ? Difficile à dire, mais il est vrai que suite à ce scandale, l'image de WhatsApp a fortement été dégradée.

