Selon Mark Gurman, pas d'événement Apple le 16 mars

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

Depuis quelques semaines, la date du 16 mars revient de manière fréquente dans des rumeurs autour d'un nouvel évènement organisé par Apple. On parlait également de cette date pour la commercialisation des AirTags, futurs accessoires permettant de localiser un ou plusieurs objets grâce à son appareil iOS.

Selon le très sérieux (et souvent bien informé) journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, aucun évènement n'est prévu à cette date, ni commercialisation surprise...



Mark Gurman ne croit pas à l'évènement du 16 mars

Est-ce qu'Apple va réellement organiser un évènement en mars ? C'est la question que l'on se pose tous, quand on sait que les rumeurs autour de ce mois vont bon train et que la Pomme aurait plusieurs produits à présenter pour le premier trimestre 2021. Outre les AirTags tant attendus, on parle également des nouveaux iPad Pro et iPad Mini, ainsi que des AirPods Pro 2.



Cette date du 16 mars a pris de l'importance lorsque le célèbre leaker Jon Prosser l'a révélée dans une vidéo, avant d'être reprise par tous les médias. Seulement, on sait aussi que Mark Gurman est souvent bien informé et connaît pas mal sur le travail en cours de la Pomme.

Si on pouvait espérer une commercialisation des AirTags sans keynote, l'homme balaye également cette possibilité en affirmant que les accessoires ne verront pas le jour à cette date. Idem pour les premiers iPad miniLED.



Qui aura raison ? Qui aura tort ? Sachant que German est humain, il lui arrive de se tromper.