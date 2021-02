Samsung préparerait des lunettes en réalité augmentée pour concurrencer les Apple Glass

Il y a 6 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

Réagir

C'est la prochaine grosse innovation que va connaitre notre époque, après avoir réussi à nous mettre des smartphones dans les poches et des montres connectées au poignet, Apple et ses concurrents vont nous proposer des lunettes connectées avec une touche de réalité augmentée. Ce nouveau produit ne va plus tarder et devrait obtenir une forte popularité dès sa commercialisation !

Publicité

Les lunettes AR, même chez Samsung avec les Galaxy Glass

Cela fait maintenant plusieurs années que les rumeurs nous parle de l'arrivée prochaine des Apple Glass, ces lunettes sont décrites comme incluant de la réalité augmentée et en communication permanente avec l'iPhone. Cependant, il n'y a pas que Apple dans ce monde (heureusement), il y a aussi les concurrents et visiblement chez Samsung on est très intéressé pour proposer une paire de lunettes AR.

WalkingCat est un leaker peu connu dans l'univers Apple, mais c'est quelqu'un qui ne cesse de faire le buzz dans l'actualité Android. Selon ses récents propos, la firme sud-coréenne travaillerait en ce moment sur des Samsung Glasses, il donne même plusieurs détails croustillants sur ce projet.



Pour la première génération des lunettes de Samsung on pourrait retrouver deux versions, ce qui les démarquerait ce serait la couleur, l'une serait noire et l'autre blanche, mais également le prix. Samsung proposerait une version plus accessible et une plus coûteuse, une différence de fonctionnalités et de performance s'appliquerait pour justifier cette distinction entre les deux modèles.

Comme pour l'instant il y a encore très peu d'informations à propos de ce projet (qui verra probablement le jour avant les Apple Glass), WalkingCat a proposé son propre concept des Samsung Glass.

Selon lui, il n'y aura aucune limite par rapport à l'utilisation d'un smartphone, vous pourrez télécharger des applications, jouer à des jeux, envoyer des mails, regarder des séries, faire des appels vidéos, envoyer des mails et des SMS... Tout ce qu'on rêve de faire avec des lunettes connectées !



Dans la catégorie des petits "extras", le leakers a aussi imaginé un système qui s'occuperait de teinter automatiquement les verres des Samsung Glass. Celui-ci serait proposé sur la version "Premium" des lunettes et permettrait à l'entreprise de prendre de l'avance sur ses concurrents en proposant une paire de lunettes à double fonction.



Dans la vidéo du concept, on aperçoit des fonctionnalités fantastiques comme le contrôle d'un drone depuis les lunettes ou encore la prise en charge de l'interface d'un appareil tiers de Samsung. Après tout, le géant sud-coréen fait fonctionner au maximum son écosystème, comme le fait Apple !

En ce qui concerne le prix des Galaxy Glass, WalkingCat mentionne un tarif débutant à 1000 euros.