Spotify va booster les recommandations et la recherche de podcasts (+ d'autres annonces)

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Réagir

Cela fait plusieurs années que Spotify a compris que les podcasts pouvaient créer une énorme différence sur le marché des services de streaming musicaux. Après avoir signé une multitude d'accords exclusifs et convaincu les plus grands podcasts de venir sur Spotify, la firme suédoise veut désormais optimiser les recommandations et la recherche des podcasts.

Publicité

Beaucoup de changement à venir !

C'est dans un événement diffusé en direct sur internet que Spotify a annoncé aujourd'hui ses nouvelles ambitions quant à la gestion de la mise en avant des podcasts sur son application et son site internet. Le leader du marché souhaite apporter de meilleures recommandations de podcasts pour ses abonnés. Pour offrir un tel changement, Spotify a expliqué son intention de s'appuyer sur le même algorithme utilisé pour les musiques. Quand vous écoutez des singles ou albums sur Spotify, un système automatisé essaie de détecter vos goûts pour vous mettre en avant des musiques que vous allez adorer et que vous ajouterez à coup sûr dans votre playlist.



Spotify va donc étendre cette fonctionnalité à ses podcasts, par exemple si vous écoutez des podcasts sur le sport, l'algorithme détectera quel sport vous intéresse, dès que celui-ci aura compris que c'est le foot, vous aurez en tête d'affichage les meilleurs podcasts sur le foot.

Avec cette technique, Spotify espère que vous trouverez votre podcast préféré et si celui-ci est une exclusivité sur l'application, il y aura plus de chance que vous restez fidèle et que vous n'allez pas vers un service concurrent.

Au-delà de la mise en avant des podcasts, Spotify a aussi annoncé une toute nouvelle recherche pour les podcasts. Elle va être nettement améliorée en vous permettant de trouver le contenu que vous cherchez, mais aussi en vous mettant en avant d'autres podcasts pertinents liés à votre recherche.

Le menu de recherche sera aussi composé de plusieurs catégories de podcasts, vous aurez les thématiques : cuisines, actualités, sport, musique, cinéma...

Spotify a déclaré tester en ce moment cette modification aux États-Unis et très prochainement dans de nouveaux pays.

Publicité

Spotify va faciliter la création de podcasts

Le service de streaming est toujours partant pour accueillir de nouveaux podcasts, que celui-ci soit réalisé par de grandes entreprises ou par des amateurs passionnés, Spotify est ouvert à tout. Pour faciliter la création de podcasts, le géant suédois s'est associé à Wordpress pour fournir de nouveaux outils dédiés à la conception de podcasts.

Des moyens exceptionnels seront mis à disposition comme l'ajout de sondages, de questions ou encore de vidéo au sein d'un podcast, Spotify affirme que la facilité d'ajouter ces "extras" va être impressionnante.

Un accord exclusif avec Anthony et Joe Russo

En 2021, on ne présente plus les frères Russo. Maitre de l'art dans la réalisation de films à fort succès, Anthony et Joe sont les auteurs de classiques comme Avengers : Infinity War ou encore Captain America : Civil War. Les deux frères ont conclu un accord inédit avec Spotify, ils vont avoir pour mission de "créer de l'audio", un communiqué a dévoilé que le partenariat va être axé sur "le contenu sécurisé et la construction de l'univers". Pas plus d'informations à ce sujet, mais ça s'annonce être grandiose !

Spotify Ad Studio pour les podcasts

L'un des revenus de Spotify c'est la publicité. Il n'y a pas longtemps, Spotify a dévoilé son service Ad Studio, il s'agit d'une plateforme où tout annonceur peut acheter des annonces qui se retrouveront dans les musiques du catalogue. Bien évidemment, cela concerne que les abonnés gratuits de Spotify, mais qui sont très nombreux sur le service !

L'avantage de cette plateforme c'est qu'il est possible de demander à Spotify de vous créer une annonce audio, cela vous évite de vous rapprocher d'une autre société pour un enregistrement de votre publicité.

Énormément d'entreprises ont déjà été séduites par Spotify Ad Studio, résultat le service de streaming souhaite étendre sa régie publicitaire pour ses podcasts en incluant également des annonces publicitaires (uniquement pour les utilisateurs gratuits).

Publicité

Un point rapide sur le partenariat avec Warner Bros et DC

Pour conclure cet événement en ligne, Spotify a également communiqué de nouvelles informations sur le partenariat avec Warner Bros et DC. L'entreprise explique qu'un show baptisé Batman Unburied va prochainement voir le jour. David S.Goyer sera à la production, l'homme a travaillé sur la trilogie Dark Knight, mais également sur Man of Steel et Batman v. Superman : L'aube de la justice. Autant dire que S.Goyer a une connaissance pointue de l'univers DC.



Spotify souhaite maintenir son avance sur le marché du streaming, Apple Music réduit toujours plus l'écart avec la firme suédoise grâce notamment à des offres bons plans avec différents partenaires.

Télécharger l'app gratuite Spotify : Musique et podcasts