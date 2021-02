The Promised Neverland : Escape the Hunting Grounds sera disponible sur iOS

Peut-être que le nom de The Promised Neverland vous dit quelque chose ? C'est possible, étant donné que l'on parle d'un manga écrit par Kaiu Shirai et dessiné par Posuka Demizu, disponible en France depuis l'année 2018. Mieux encore, l'anime provenant des livres est actuellement diffusé sur Wakanim et Anime Digital Network.



La belle nouvelle, pour les fans et ceux qui souhaitent découvrir l'univers de Shirai, c'est qu'un jeu mobile est actuellement en développement. The Promised Neverland : Escape the Hunting Grounds, c'est son nom, prendra la forme d'un jeu d'escape game en ligne.

De nouvelles informations sur le jeu mobile The Promised Neverland

C'est au printemps prochain que les joueurs japonais pourront prendre en main le nouveau jeu The Promised Neverland : Escape the Hunting Grounds, qui proposera un jeu d'escape game en ligne. L'éditeur CyberAgent et le développeur GOODROID ont annoncé leur partenariat en janvier dernier pour l'arrivée du jeu officiel provenant du manga.

Coopérez avec d'autres joueurs en temps réel, tout en battant les démons et en cherchant une évasion. Jouez en coopération avec les autres tout en vous prélassant dans le monde de The Promised Neverland. Publicité

Espérons désormais qu'un lancement à l'international suive, ce serait dommage de passer à côté du jeu.