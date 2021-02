BOE également fournisseur de l'écran OLED pour l'iPhone 13 ?

Doucement, mais sûrement, on s'approche de la date de présentation du futur iPhone 13, prévu pour la période d'automne, et plus particulièrement pour le mois de septembre. S'il reste encore six bons mois à patienter, les rumeurs vont bons trains, notamment autour des composants et des nouveautés qu'embarquera le smartphone.



Concernant l'écran, qui devrait être OLED, on sait désormais que Samsung et LG seront deux des partenaires de la Pomme pour cette version. Il semblerait qu'une autre firme se joigne à la danse, puisque BOE devrait également être fournisseur de l'écran pour l'iPhone 13.

BOE pourrait être un autre fournisseur d'écrans OLED

Comme le rapporte l'Economic Daily Times de Taïwan, BOE pourrait donc devenir l'un des fournisseurs de l'écran OLED pour l'iPhone 13, après avoir perdu l'offre pour ceux de l'iPhone 12. Pour ce faire, la société s'est associé à GIS-KY, un fabricant d'écrans tactiles sous Hon Hai Group, pour améliorer la qualité de ces derniers.

Dans le passé, les panneaux OLED de l'iPhone étaient principalement fournis par deux grandes usines coréennes, Samsung et LGD, Samsung étant la plus grande. L'augmentation de la part de l'offre d'iPhone de BOE signifie que sa position dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple s'est améliorée et que la technologie OLED s'est rapprochée de celle des principaux fabricants sud-coréens. À l'avenir, il devrait obtenir plus de commandes des fabricants de marques, ce qui est un gros plus pour les usines coopérantes de BOE.

Pour arriver à compléter les objectifs, BOE serait en train de créer une nouvelle usine à Mianyang.