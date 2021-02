Leslie Jordan va présenter une émission sur la radio Apple Music Country

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir

Apple a décidé de faire confiance à Leslie Jordan, si ce nom ne vous dit rien, il s'agit de l'acteur de Will & Grace et d'une saison d'American Horror Story. Passionné de Country depuis sa plus tendre enfance, Jordan va animer sa propre émission sur la radio Apple Music dédiée à la musique Country. Un programme qui sera diffusé toutes les semaines !

Publicité

Leslie Jordan aux commandes d'une émission sur Apple Music Country

Chaque nouveauté peut faire basculer des milliers d'utilisateurs d'un service concurrent vers Apple Music. La firme de Cupertino le sait et c'est pour cela qu'elle fait régulièrement appel à des célébrités du cinéma ou de la musique pour venir participer à des émissions sur Apple Music.

Le service de streaming ne se limite plus qu'à son catalogue de musique ou aux clips vidéos, depuis plusieurs années Apple cherche à apporter du contenu original et exclusif sur ses radios en ligne. Une initiative certainement présente suite à la croissance impressionnante des podcasts chez Spotify !



D'après les informations de People.com, Leslie Jordan, 65 ans, va rejoindre la grande famille d'Apple Music pour animer une émission qui parlera Country. Celle-ci s'appellera Hunker Down Radio et sera diffusée gratuitement ou à la demande sur le service de streaming d'Apple, tous les dimanches. Le média dévoile la première diffusion, celle-ci aura lieu le dimanche 28 février à 20 heures (heure de Paris).

Aux côtés de l'acteur d'Hollywood, on retrouvera également Travis Howard, un expert de la musique Country, il est l'auteur et compositeur de Nashville. Dans le premier épisode de Hunker Down Radio (qui a déjà été enregistré), Leslie Jordan se dit prêt pour relever ce nouveau défi, il déclare : "J'ai fait Broadway. J'étais dans The Help. J'ai fait des longs métrages. J'ai tellement fait de télévision. J'ai fait toutes les sitcom horribles connues de l'homme, pour toujours, depuis 30 ou 40 ans. Je n'ai jamais fait d'émission de radio".

Aucun doute qu'il sera à l'aise très rapidement !



Apple Music Country est accessible partout dans le monde. Pour y accéder, il vous suffit d'ouvrir l'application, d'aller dans la section Explorer puis de vous rendre dans la catégorie horizontale "Apple Music Radio". Les contenus français sont mis en avant, mais Apple Music Country n'est pas loin, il suffit de faire défiler les différentes radios (il y a du choix !).