Doppler : la musique en FLAC débarque sur CarPlay

Il y a 1 heure

Alban Martin

Les audiophiles possédant une bibliothèque musicale haute résolution connaissent probablement Doppler qui supporte notamment le format FLAC. Si Doppler pour iPhone est une excellente alternative aux lecteurs multimédias du marché, l'app devient vraiment intéressante avec la mise à jour 2.3 qui apporte une version CarPlay personnalisée, des commandes et suggestions Siri, et bien plus encore.



Doppler : un lecteur musical HD complet

L'audio haute résolution était l'affaire d'une poignée d'acteurs jusqu'ici, comme Tidal, Amazon, Deezer ou Qobuz, mais l'annonce de Spotify cette semaine l'a propulsé sur le devant de la scène. Le géant suédois proposera «Spotify HiFi» plus tard cette année, laissant Apple Music dernier grand service de streaming à ne pas proposer d'écoute sans perte de qualité.



Pour ceux qui préfèrent l'achat au streaming, il y a des solutions comme Doppler qui s'occupe de lire vos morceaux en local. Si cela ne suffit pas, Doppler peut transférer de la musique depuis des sources externes (par exemple en Wifi depuis un PC) et même vous connecter à Last.fm pour ajouter des radios. L'app prend en charge FLAC, AAC, MP3, M4A et autre WAV avec un contrôle total sur votre bibliothèque. On peut en effet modifier les illustrations et les informations de chaque morceau.



Mais Doppler 2.3 va plus loin avec une extension CarPlay et l'intégration de Siri. Doppler pour CarPlay offre un accès rapide aux boutons de lecture, à toute la bibliothèque, aux albums récemment ajoutés et à vos artistes, albums et listes de lecture habituels. L'interface utilisateur est conçue pour naviguer rapidement et grâce au nouveau support Siri, vous pouvez également contrôler simplement l'application avec votre voix!

Doppler 2.3 est également intégré à Spotlight pour rechercher plus facilement dans votre bibliothèque musicale.



Doppler pour iPhone est disponible pour 7,99€.

