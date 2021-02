iMac 2021 : nouveau design en cinq coloris et un possible Mac Pro Mini

Le design de l'iMac ne date pas d'hier, cela fait plus de 10 ans qu'Apple ne l'a pas renouvelée, ce qui apporte des difficultés aux ventes de l'ordinateur de bureau. Depuis pas mal de temps, plusieurs indiscrétions affirment qu'un nouvel iMac avec un design rafraîchi va voir le jour, malheureusement on attend toujours ce grand changement... D'après Jon Prosser il pourrait avoir lieu dans quelques mois et les modifications seraient conséquentes !

Un iMac de nouvelle génération

Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus entendu de grosses rumeurs venant de Jon Prosser, le leaker mondialement connu revient sur le devant de la scène avec des informations inédites à propos du futur iMac et Mac Pro (mini).

Selon ses propos, il y aurait un tout nouveau design pour l'iMac en préparation, ses courbes ont été retravaillées afin d'apporter un style plus moderne et sans les grandes bandes noires qui date de la vieille époque.

Plusieurs couleurs seraient commercialisées, on retrouverait le blanc, le noir, le vert, le bleu et l'or rose, Apple voudrait proposer quelque chose de similaire à ce qu'on peut apercevoir sur les iPhone et les iPad Air.

L'image que vous voyez ci-dessus n'est qu'un concept basé à partir des récentes rumeurs, il ne s'agit pas de fuite visuelle de l'iMac.

Au niveau des caractéristiques, Prosser ne communique aucune information, mais il y a fort à parier que les futurs modèles embarqueront la puce M1, on ne voit pas Apple repasser par Intel pour le processeur.

Il y aura toujours au dos les fameuses connectiques : la prise jack, les ports USB, Ethernet...



Précédemment, Bloomberg avait déclaré cela sur la prochaine génération d'iMac :

Apple a toute une série de nouveaux produits en préparation sur les gammes d'iMac, de Mac Pro et d'écrans. Y compris un remplacement pour le populaire écran Thunderbolt de 999 $. À commencer par les iMac, Apple travaille sur des versions pour remplacer les modèles existants de 21,5 pouces et 27 pouces, bien qu'il ne soit pas clair quelles seront les tailles pour les nouveaux modèles. Le design sera tout nouveau, avec quelque chose de plus proche de l'esthétique Pro Display XDR, affirme le rapport.

Le Mac Pro mini

Le leaker parle aussi de l'arrivée prochaine d'un Mac Pro "mini". Apple chercherait à proposer un Mac Pro au tarif plus abordable. Représentant l'excès tarifaire de la gamme Mac, ce modèle a toujours été destiné aux professionnels et grosses entreprises qui ont les moyens d'en acheter parfois plus d'une dizaine. Avec une version mini, la firme de Cupertino viserait plus les particuliers, surtout que désormais on travaille beaucoup depuis notre domicile !

Les sources de Jon Prosser indiquent un Mac Pro mini qui pourrait ressembler aux vieux cubes G4 d'Apple. Le géant californien ne se serait pas pris la tête puisque le design se rapprocherait de 3 ou 4 Mac mini empilés les uns sur les autres !

Si ces deux Mac sont annoncés en 2021, il y a des chances que cela est lieu avant l'été ou après le mois de septembre (une fois que l'iPhone 13 a été dévoilé).