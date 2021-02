De nouveaux conseils pour les étiquettes de confidentialité de l'App Store

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Après le lancement des nouvelles étiquettes de confidentialité de l'App Store en décembre de l'année dernière, Apple a publié cette nuit des conseils supplémentaires pour les développeurs afin de mieux comprendre les informations requises pour les étiquettes de confidentialité de l'App Store. A noter que notre app iSoft les propose depuis décembre 2020.

Publicité

Des précisions sur les étiquettes de confidentialité

Les nouvelles étiquettes de confidentialité de l'App Store ont été mises en service en décembre dernier, et la fonctionnalité n'a pas fait que des heureux du côté des développeurs, soit parce qu'ils ne veulent pas signaler les données qu'ils collectent auprès des utilisateurs, soit parce qu'ils ne comprennent pas comment les remplir correctement.



Avec les étiquettes de confidentialité de l'App Store, les développeurs sont tenus de soumettre un rapport complet sur toutes les données personnelles qu'ils collectent auprès des utilisateurs dans une application, telles que les contacts, les photos, les informations financières, l'emplacement, l'historique de navigation, les messages, etc. Cette fonctionnalité fait partie d'un certain nombre de changements de confidentialité intervenus avec iOS 14.

Avec les conseils supplémentaires d'aujourd'hui, Apple explique aux développeurs comment ils doivent remplir le rapport de confidentialité si l'application ou le jeu a des Webview, recueille les adresses IP des utilisateurs ou propose des parties multijoueurs.

Publicité

Par exemple, les applications avec des Webview internes doivent déclarer toutes les données collectées via le navigateur embarqué, à moins que l'application ne permette aux utilisateurs de naviguer sur Internet ouvert. Les applications qui collectent des adresses IP sont tenues de signaler les données qu'elles obtiennent à partir de ces informations, telles que l'emplacement précis ou les identifiants d'appareils. Apple indique également que si une application ne demande qu'une donnée spécifique mais ne la stocke pas ou ne l'envoie pas à des services tiers, le développeur n'a pas à signaler cette demande.

«Collecter» fait référence à la transmission de données hors de l'appareil et à leur stockage sous une forme lisible pendant plus longtemps que le temps qu'il vous faut à vous et / ou à vos partenaires tiers pour répondre à la demande. Par exemple, si un jeton d'authentification ou une adresse IP est envoyé lors d'un appel serveur et n'est pas conservé, ou si des données sont envoyées à vos serveurs puis immédiatement supprimées après avoir traité la demande, vous n'avez pas besoin de le divulguer dans vos réponses dans App Store Connect.

Selon un récent rapport du Washington Post, plusieurs applications grand public affichent des rapports de confidentialité faux ou inexacts sur l'App Store.