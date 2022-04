Les fiches de confidentialité de l'App Store sur les apps ont disparu

Cette innovation avait été applaudie par les personnes qui approuvent la clarté dès qu'il s'agit de confidentialité, beaucoup d'experts avaient même félicité Apple pour cette belle évolution qui permettait de mettre sous le feu des projecteurs les mauvais élèves de l'App Store ! Pour le moment, Apple n'a pas réagi quant à cette suppression surprenante de la "confidentialité de l'app", le géant californien ne mentionne aucun dysfonctionnement lié à l'App Store sur sa page d'État du système . Visiblement, ce n'est pas un bug qui empêche l'affichage de ces précieuses informations. Est-ce la fin de la transparence sur la confidentialité ? Apple qui a habitué ses clients avec cette visibilité pendant une longue période pourrait avoir fait marche arrière... Peut-être à cause d'une plainte ou d'une certaine pression extérieure.

Surprise générale en ce début de semaine, plusieurs utilisateurs ont remarqué qu'Apple a volontairement supprimé sur l'App Store la mention des données personnelles qui seront récupérées si vous utilisez l'application que vous vous apprêtez à télécharger. Cette nouveauté qui avait été fortement appréciée par les clients Apple n'est plus disponible sur l'App Store iOS, iPadOS et macOS ! Pour rappel, Apple offrait une visibilité complète des données que voulaient récupérer les développeurs. Il y avait par exemple votre historique de navigation, vos contacts, votre emplacement, vos coordonnées, vos informations financières, votre historique de recherche... Une mine d'or pour les entreprises qui récupèrent les données pour les revendre .

Depuis plus d'un an, les utilisateurs Apple peuvent apercevoir sur chaque fiche d'application une visibilité sur la politique de confidentialité du développeur . Quelles sont les données qui seront récupérées, est-ce qu'elles seront liées à votre identité… ? Pour la première fois depuis l'intégration de cette belle avancée, Apple a décidé de supprimer la partie "Confidentialité de l'app".

