Apple domine le classement des smartphones les plus vendus en 2020

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Alexandre Godard

2

Quel est le smartphone le plus vendu en 2020 ? Voilà la question à laquelle Omdia a tenté de répondre et à en croire ce classement, l'iPhone est très présent.

Publicité

L'iPhone est de loin le smartphone le plus expédié en 2020

Omdia vient de dévoiler le classement des smartphones les plus vendus en 2020 en se basant sur les expéditions et visiblement, l'iPhone est le grand champion. Comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessous, l'iPhone 11 sortie en septembre 2019 s'est expédié à plus de 64.8 millions d'unités l'année dernière. Pour compléter le podium, nous retrouvons l'iPhone SE 2020 ainsi que l'iPhone 12.

Nous pouvons également voir que l'iPhone 12 Pro Max et l'iPhone 12 mini sont de la partie, ce qui place pas moins de 5 iPhone dans ce top 10. Du côté des autres constructeurs, on note une belle représentation de la gamme Galaxy A (pas S) de Samsung et un Redmi Note 9 Pro qui vient se placer ni vu ni connu. Pour finir, la comparaison avec 2019 a été effectuée et à première vue l'iPhone confirme de manière logique son trône. Va-t-il réussir la même prouesse en 2021 ? C'est fort probable.



Source