La garantie de votre Tesla s'annule si vous ne respectez pas les conditions

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alexandre Godard

Le propriétaire d'une Tesla a vécu une histoire plutôt insolite. Suite à une panne de courant dans sa maison, il s'est servi de sa voiture pour alimenter certains objets électroménagers le temps que l'électricité revienne. Problème, la batterie utilisée n'a pas tenue et la garantie a sauté.

Utiliser sa Tesla pour alimenter sa maison n'est pas une bonne idée

Certains propriétaires d'une Tesla aux Etats-Unis ont subi des coupures de courant récurrentes suites aux vagues de froids qui s'abattent sur le pays actuellement, ce qui leur a donné la "bonne idée" d'alimenter leurs maisons grâce à la puissance électrique de la voiture.

Le propriétaire d'une Tesla nommé Bob Schatz a carrément partagé sa configuration sur Facebook pour réussir ce stratagème :

Si vous êtes à court d'électricité à cause de la tempête, vous pouvez alimenter certaines parties de votre maison depuis votre voiture. Ici, j'utilise un onduleur de 2000 watts de Harbor Freight pour 170 $. Connectez-vous à votre batterie, plus les fils sont courts, mieux c'est. Ensuite, j'ai une corde d'extension à ma fournaise à gaz pour alimenter le ventilateur et l'ordinateur de la fournaise. Cela seul consomme environ 1 100 watts. Ensuite, j'en ai encore assez pour mon réfrigérateur et quelques lumières.

Bien évidemment, une Tesla n'est pas du tout prévue pour ce genre d'usage et quelques jours plus tard, il a remarqué que l'un des voyants batterie s'était allumé. Il s'est donc rendu au centre technique de Tesla pour faire examiner sa voiture et effectivement, la batterie qui lui avait servi à alimenter sa maison était à plat. Le souci qu'il a connu par la suite c'est que Tesla a découvert sa publication sur Facebook. La marque lui a donc gentiment fait comprendre que la garantie n'était plus valide dans ce cas précis et qu'il fallait passer à la caisse pour changer la batterie.



Effectivement, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, les conditions sur la garantie d'une Tesla stipulent bien qu'utiliser sa voiture comme "une source d'alimentation fixe" est interdit. Le propriétaire se rappellera sûrement de cette mésaventure et en a profité pour mettre en garde les autres.

