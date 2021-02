iPhone 12 : Apple vous propose de le payer en 24 fois

Si vous n'étiez pas encore passé à l'action et que ce style de paiement vous convient, n'hésitez pas à vous rendre sur l' Apple Store dès que possible car l'offre ne dure pas très longtemps.

Voilà une "offre" qui pourrait intéresser plus d'une personne qui souhaite payer son nouvel iPhone petit à petit. À travers un mail, Apple propose une nouvelle offre valable jusqu'au 15 mars 2021 soit durant 20 jours qui vous permet d'acheter un iPhone et pourquoi pas l'iPhone 12 ou l'iPhone 12 Pro (au choix) avec un paiement en 24 fois sans frais.

