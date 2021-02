Apple entraîne Siri à comprendre le bégaiement

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Apple étudie comment améliorer Siri afin de mieux comprendre les personnes qui parlent avec un bégaiement, selon de nouveaux détails partagés par le Wall Street Journal dans un article sur la façon dont les entreprises forment les assistants vocaux pour gérer les discours atypiques.

Publicité

Apple ne veut laisser personne sur le carreau

Apple a construit une banque de 28 000 clips audio à partir de podcasts mettant en vedette des personnes qui bégaient, qui pourraient donc servir à entraîner ‌Siri‌. Les données collectées par la société amélioreront les systèmes de reconnaissance vocale pour les modes de parole atypiques, selon un porte-parole.



En plus d'améliorer la façon dont ‌Siri‌ comprend les personnes ayant des façons de parler atypiques, Apple a également mis en œuvre une fonction de mise en attente pour ‌Siri‌ qui permet aux utilisateurs de contrôler la durée pendant laquelle ils souhaitent que ‌l’assistant‌ écoute. Cela empêche ‌Siri‌ d'interrompre les utilisateurs avec un bégaiement avant qu'ils aient terminé leur phrase.

Pour ceux qui préfère écrire ou qui ne peuvent pas parler, rappelons que Siri‌ peut également être utilisé sans voix grâce à une fonctionnalité introduite pour la première fois dans iOS 11.



Apple prévoit de décrire ses travaux pour améliorer ‌Siri‌ dans un document de recherche qui sera publié cette semaine, qui fournira plus de détails sur les efforts de l'entreprise.

Publicité

Les autres assistants travaillent sur le même sujet

Google et Amazon travaillent également à former Google Assistant et Alexa pour mieux comprendre tous les utilisateurs, y compris ceux qui ont du mal à utiliser leur voix. Google collecte des données vocales atypiques et Amazon a lancé en décembre le fonds Alexa pour permettre aux personnes souffrant de troubles de la parole d'entraîner un algorithme pour reconnaître leurs schémas vocaux uniques.