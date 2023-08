Apple apprend à Siri à lire sur les lèvres pour ne plus avoir besoin de commande vocale

Aujourd’hui, quand vous souhaitez interagir avec Siri sur votre iPhone, vous devez faire un appui long sur le bouton verrouiller ou dire la commande magique « Dis Siri ». Dans un avenir proche, cela ne sera plus nécessaire puisque Siri pourrait bientôt être capable de lire sur vos lèvres ! Bien sûr, c’est quelque chose de très difficile, mais Apple serait convaincu en interne que ça peut fonctionner.

L’une des évolutions de Siri à venir

Apple est en train de se tourner vers la lecture labiale pour renforcer les capacités de Siri. Un brevet récemment révélé, intitulé “Keyword Detection Using Motion Sensing” (“Détection de mots-clés à l’aide de la détection de mouvement”), indique que les futurs appareils de la marque pourraient être équipés de capteurs de mouvements pour lire sur les lèvres des utilisateurs, remplaçant ainsi la nécessité d’un microphone en écoute continue.



La précision de Siri pourrait être sensiblement améliorée grâce à cette technologie qui détecte les mouvements de la bouche et de la tête. Ces mouvements seraient comparés à des données existantes, permettant à Siri de trouver une correspondance plus précise, réduisant ainsi les erreurs de reconnaissance vocale.

Cependant, l’utilisation de cette technologie de détection de mouvement n’a pas pour but de remplacer entièrement les microphones. Au lieu de cela, elle pourrait permettre aux microphones de se mettre en veille lorsqu’ils ne sont pas utilisés, économisant ainsi de l’énergie et de la capacité de traitement. Apple souligne que la détection et le traitement continu des données audio peuvent consommer beaucoup d’énergie et de capacité de traitement, même lorsque la commande vocale n’est pas activement utilisée.



Les capteurs de mouvement tels que les accéléromètres et les gyroscopes pourraient être utilisés pour détecter les mouvements de la bouche, du visage, de la tête et du cou. Cette technologie consomme moins d’énergie que les microphones, offrant ainsi un autre avantage en termes d’efficacité énergétique.



Petite précision importante à prendre en compte, l’idée d’Apple pour la lecture labiale par détection de mouvement n’est pas dépendante des caméras , offrant ainsi plus de flexibilité et de discrétion. En théorie, cette détection de mouvement pourrait être utilisée avec des produits comme les AirPods ou l’Apple Vision Pro.



Le brevet a été attribué à deux inventeurs, dont Madhu Chinthakunta, qui a précédemment travaillé sur un brevet permettant à Siri de prendre des dispositions et de passer des appels automatiquement.



Source