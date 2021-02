Apple propose un service d'aide en langue des signes sur son Apple Store

Si la personne en question prend un rendez-vous à une heure précise en passant par ce bouton, lors de son arrivé sur place, une personne qui parle la langue des signes sera aux côtés des employés de l'Apple Store pour lui venir en aide. Voilà une très belle démarche de la part d'Apple qui tente de mettre tout le monde sur un pied d'égalité lorsque l'on se rend en boutique et en plus c'est gratuit.

Cela fait bientôt deux ans que cela existe à Washington et désormais, Apple étend ce service à l'internationale à savoir "la demande d'un interprète qui vous accueille en langue des signes" pour les personnes sourdes ou malentendantes.

