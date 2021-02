Chine : elle achète un iPhone 12 Pro Max et reçoit un yaourt aux pommes à la place

Il y a 1 heure

Julien Russo

6

Imaginez-vous commander l'iPhone 12 Pro Max à 1259€ et recevoir à la place un yaourt aux pommes ! C'est exactement l'expérience qu'a vécu une femme chinoise qui a commandé le dernier iPhone sur l'Apple Store en ligne il y a quelques semaines. Dans une vidéo partagée sur le réseau social Weibo, Liu a exprimé la frustration et l'énervement qu'elle a ressentis lors du déballage.

Publicité

Une enquête est en cours

Choisissant de passer par l'Apple Store en ligne pour avoir le plus rapidement possible son iPhone 12 Pro Max et obtenir une livraison de qualité, Liu une consommatrice en Chine a eu la mauvaise surprise de recevoir un yaourt à la pomme, au lieu de l'iPhone qu'elle avait commandé !

Pour cette commande, Apple avait pris la décision de passer par le transporteur Express Mail Service, une société réputée pour sa fiabilité et sa rapidité dans les livraisons en Chine.

Dans les instructions communiquées par Apple, le transporteur était autorisé à déposer le colis dans un casier situé à l'intérieur de la résidence de Liu. Ce système peu courant en France peut faire penser aux Amazon Locker qu'on retrouve dans les gares ou centres commerciaux. L'avantage par rapport à une boite aux lettres classiques, c'est qu'on peut mettre des colis plus volumineux.



Suite à cette disparition de l'iPhone, le transporteur a ouvert une enquête pour comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que l'échange de l'iPhone contre un yaourt aux pommes s'est effectué lors du transit ou pendant que le colis était en attente de retrait dans le casier de la résidence de Liu ?

Sur la demande du transporteur et d'Apple, la cliente a été invitée à déposer plainte au commissariat le plus poche de chez elle. Express Mail Service a déclaré il y a quelques jours au Global Times qu'une enquête était en cours et qu'une équipe dédiée à ce genre de vol était en train de s'en occuper.

Du côté d'Apple, l'entreprise affirme être en contact avec le transporteur et espère obtenir une réponse rapide à ce problème qui fait le buzz sur les réseaux sociaux en Chine.



Les utilisateurs de Weibo sont curieux de connaitre le dénouement final de cette affaire, certains accusent le centre logistique d'Apple, d'autres le transporteur ou encore l'un des voisins de Liu qui aurait profité de la présence du colis dans le casier pour se procurer l'iPhone 12 Pro Max.

Cette histoire rappelle celle des cinq employés Amazon qui échangeait les produits Apple contre d'autres produits nettement moins coûteux lors de la préparation des commandes dans le centre logistique espagnol du géant américain.