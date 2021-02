Le gouvernement hollandais vient de finir son enquête sur l'App Store

Les autorités néerlandaises viennent de faire savoir aux développeurs à l'origine de la plainte que l'enquête sur les pratiques anticoncurrentielles de l'App Store est presque finie.

Une nouvelle enquête sur l'App Store

Lorsqu'on est une marque aussi connue qu'Apple, il y a toujours des soucis, des plaintes... à gérer. C'est ainsi qu'on apprend en ce vendredi 26 février 2021 que les autorités néerlandaises des consommateurs et des marchés (ACM) ont presque fini le rapport sur l'enquête des pratiques anticoncurrentiels de l'App Store commencé il y a deux ans.

D'après les informations de Reuters, ACM aurait envoyé une lettre à plusieurs développeurs impliqués dans l'affaire expliquant que le rapport touchait à son but même s'il n'y a pas encore de date officielle pour sa publication. Apple a déjà reçu pas mal de plaintes antitrust au sujet de l'App Store et celle des autorités néerlandaises ne ferait "qu'aggraver les choses".



Dans ce cas précis, il est principalement reproché à la firme de Cupertino cette fameuse commission comprise entre 15% et 30% appliquée à tous les développeurs présents sur le store d'application de la pomme.



Henk Don, membre du conseil d'administration de l'ACM s'est exprimé sur le sujet :