Inked : retrouvez votre amour perdu au travers d'énigmes

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

Cette semaine a encore été une belle semaine pour tous ceux qui aiment les jeux sur mobiles... Hier, lors de notre habituelle mise en avant des sorties de la semaine, nous avons rapidement évoqué Inked (v1.53, 2 Go, iOS 10.0), qui mérite un peu plus qu'un petit aparté.



Dans ce jeu, on y incarne un samouraï qui cherche à retrouver l'amour de sa vie : pour ce faire, il va devoir parcourir un sublime monde imaginaire rempli d'énigmes.

Le trailer vidéo :

Inked : un samouraï, un amour perdu et des énigmes

Conçu par un petit studio indépendant croatien, Inked vous propose de découvrir une histoire inoubliable qui revisite les thèmes de l'art, du sacrifice et de l'amour perdu. Au cours de l'histoire, vous incarnerez un samouraï auquel il incombera de résoudre des énigmes en tout genre afin d'être réuni avec l'amour de sa vie.



Si le jeu semble avoir un scénario assez basique et un gameplay qui vous fera faire face à des énigmes, c'est la narration et les graphismes qui font la différence. Tout a été dessiné par un artiste à la main, et plus particulièrement au stylo, nous offrant une atmosphère incroyable.



Au fur et à mesure de votre avancée, on est assisté par cet artiste qui dévoile les secrets derrière la création du jeu. Le titre est déjà sorti sur PC deux ans en arrière, et les retours sont unanimes !



Télécharger Inked à 4,49 €