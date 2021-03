Apple VS Epic Games : la juge veut une audience avec la présence de tous les témoins

C'est l'affaire du siècle pour Epic Games, le créateur de Fortnite a été l'un des rares développeurs à oser contester les règles de l'App Store et se battre pour que celles-ci changent. Les deux entreprises vont avoir rendez-vous devant la juge Yvonne Gonzalez le 3 mai 2021 en Californie du Nord, c'est l'une des audiences les plus importantes dans la confrontation entre les deux entreprises !

L'affaire ne fait que commencer

La journée du 3 mai va être intense pour les avocats d'Apple et d'Epic Games, les deux parties sont invitées à se rendre au tribunal pour répondre aux questions de la juge Gonzalez et apporter leurs arguments et preuves.

Lors d'une conférence de gestion qui a eu lieu il y a quelques heures, les avocats des deux entreprises se sont retrouvés afin de recevoir les directives de la juge. Pour Gonzalez, même en période de pandémie, il est hors de question que les témoins d'Apple ou d'Epic Games qui s'expriment à distance.



En effet, la juge souhaite éviter le mensonge et insiste pour regarder droit dans les yeux, l'ensemble des témoins qui défendront Apple et Epic Games. Yvonne Gonzalez estime que ce procès est de la plus haute importance et doit être pris avec le plus grand sérieux possible.

Dans l'éventualité où l'un des témoins ne peut se déplacer à l'audience à cause de problèmes de santé, il devra apporter les documents nécessaires qui affirmeront l'impossibilité de se déplacer. La juge se penchera sur chaque cas pour vérifier la crédibilité des excuses.



Pour cette audience exceptionnelle, des mesures sanitaires vont également avoir lieu. La juge Gonzalez est consciente qu'exiger qu'un nombre conséquent de personnes se présentent à l'audience n'est pas une très bonne idée en période de pandémie.

Apple et Epic Games ont reçu l'information que tout le monde ne pourra pas entrer dans la salle d'audience, cependant celle-ci accueillera le maximum de personnes avec plusieurs sièges de distanciation. Les témoins devront s'exprimer sans masque.



L'audience du 3 mai ne sera probablement pas celle où nous découvrirons la décision finale. L'affaire est tellement compliquée que certains spécialistes affirment que cela pourrait durer plusieurs semaines.

Pour rappel, Epic Games accuse Apple d'exploiter des pratiques anticoncurrentielles avec son App Store, d'imposer aux utilisateurs un accès qu'à l'App Store (sans store tiers) et un mode de paiement unique avec la commission de 30% que se réserve Apple sur chaque achat intégré.