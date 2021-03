Une députée britannique a fait passer des AirPods Pro en frais professionnels

Au Royaume-Uni, les membres du parlement ont un budget dédié qui leur permet d'investir dans des équipements informatiques. Chacun reçoit 10 000 Livres (soit 11 571 euros), une importante somme qu'ils peuvent dépenser comme ils veulent. Cependant, comme il s'agit de frais professionnels, ils ont l'obligation d'informer des achats réalisés. Angela Rayner, une députée de gauche a été un peu trop dépensière sur les produits Apple !

Le scandale d'une députée

On est tous humain et on a tous envie de se faire plaisir quand on a de l'argent. Si on peut dire que chacun fait ce qu'il veut avec l'argent qu'il a gagné, cette phrase ne s'applique pas quand il s'agit de frais professionnels.

Angela Rayner ne cesse de faire polémique au Royaume-Uni depuis quelques jours, un média britannique a partagé plusieurs informations qui démontrent que les dépenses réalisées avec son "budget technologie" n'ont pas très bien été gérées..

Officiellement, chaque députée à l'autorisation d'acheter des produits qui lui permettront de travailler à distance, on pense à un ordinateur, un iPad ou même un téléphone pour communiquer.



Dans le cas d'Angela Rayner, ce qui coince c'est qu'elle a acheté une paire d'AirPods qu'elle a gravée lors de la commande. Un total de 249 livres !

Le problème c'est que les AirPods représentent plus un divertissement qu'un investissement pour une utilisation professionnelle.

Le média en question a creusé un peu plus dans les dépenses de la députée et on y trouve plusieurs achats de produits et d'accessoires Apple, on dirait que Angela Rayner aime beaucoup dépenser l'argent public à l'Apple Store.

Avec ses frais professionnels, la députée a acheté un iPad Pro à 1619 livres, une coque à 99 livres, un clavier externe à 199 livres, un Apple Pencil à 131 livres et de nombreux accessoires et autres produits Apple.

Avec la crise sanitaire qui a provoqué de nombreuses pertes d'emplois et qui met en situation de précarité les étudiants, ces dépenses passent très mal auprès des britanniques. En effet, ils ne comprennent pas comment une députée peut dépenser autant avec l'argent public dans une période aussi compliquée.

Jon O'Connell de l'Alliance des contribuables a déclaré :

Il ne fait aucun doute que toutes ces dépenses seront conformes aux règles. Mais les députés devraient se demander s'il était nécessaire quand des millions de Britanniques pourraient être confrontés au chômage.

Du côté de Mme Rayner, ce n'est pas la députée qui a répondu au scandale, mais son porte-parole qui a expliqué que toutes les dépenses pour la gestion du bureau parlementaire ont été soumises conformément au règlement. L'affaire semble être plus un problème de moral qu'une question de légalité, difficile de se contrôler quand on a autant d'argent à dépenser et une passion pour les produits Apple.



À noter quand même que The Sun qui relaie l'information affirme qu'un député du même parti qu'Angela Rayner a dépensé la totalité de son budget technologie dans l'achat d'ordinateurs portables pour plusieurs écoles de sa circonscription. Au total, il a réussi à acheter 44 ordinateurs pour une valeur de 10 000 dollars, sur ce coup-là, on est sûr que ce n'était pas des Mac !