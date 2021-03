iPhone 13 : une fuite qui confirme la suppression du port Lightning ?

Il y a 7 heures (Màj il y a 7 heures)

Guillaume Gabriel

Ce n'est pas la première fois que cette rumeur voit le jour, on pensait même que l'iPhone 12 allait en bénéfice, et pourtant : non, la suppression du port Lightning n'est pas encore une décision officielle de la part de la Pomme. Seulement, il semblerait que la firme de Cupertino y songe de plus en plus, et si on en croit les nouvelles informations du jour, elle travaillerait dessus en ce moment même.



Mieux encore, on assisterait à la naissance de la fonctionnalité « Internet Recovery » qui, comme son nom l'indique, permettrait de restaurer vos données ou votre appareil sans ordinateur.

De nouveaux indices pour la suppression du port Lightning ?

Selon le site web Appleosophy, la Pomme continuerait donc de travailler sur son plan qui lui permettrait de faire l'impasse sur le port Lightning. Si la plupart des concepts autour de l'iPhone 13 anticipent et le font disparaitre, il semblerait qu'on commence à se rapprocher de la vérité. Il faut dire qu'entre les rumeurs de plus en plus persistantes et l'absence d'un chargeur dans la boite de l'iPhone 12, on peut s'y préparer.



Apple travaillerait sur plusieurs options, à commencer par un nouveau port caché derrière la fente de la carte SIM, comme c'est le cas sur l'Apple Watch. Très honnêtement, il semble y avoir peu de chance que cette solution soit retenue : en revanche, un autre travail serait également fait autour d'une fonctionnalité « Internet Recovery ». Grâce à un signal de récupération émis par l'iPhone, notre PC ou notre Mac serait en mesure de le détecter pour restaurer les données.



Réponse dans quelques mois !



