Le paiement sans contact via smartphone a dépassé le liquide en 2020

Cette situation devait arriver tôt ou tard, mais personne ne pensait qu'elle arriverait aussi tôt. Alors que des entreprises comme Apple voient un avenir sans espèces où toutes les transactions se réaliseront via un smartphone, ce futur pourrait être bien plus proche qu'on ne le pense. Selon une étude de la FIS, les paiements mobiles en magasin ont dépassé ceux de l'espèce en 2020.

Apple Pay et d'autres ont connu une incroyable popularité

Avec la pandémie que nous vivons, les consommateurs à travers le monde sont de plus en plus nombreux à oser le paiement via leurs smartphones. En effet, le paiement liquide a connu une forte baisse l'année dernière (-10%), ce qui a permis aux alternatives numériques (comme Apple Pay, Google Pay...) de passer devant pour la première fois !

Selon la déclaration de Jim Johnson le responsable des solutions marchande chez FIS, la pandémie mondiale a permis de se rapprocher d'un avenir sans espèces. Beaucoup de personnes ont découvert (ou même utilisé pour la première fois) le paiement via leur iPhone ou smartphone sous Android, difficile après ça de repasser au liquide ou le paiement classique en carte bancaire.

La pandémie aura permis de donner un coup de pouce aux paiements mobiles qui avaient un peu du mal à devenir populaire avant l'apparition du Covid-19.



L'étude relève plusieurs pays où les transactions via Apple Pay et compagnie ont littéralement explosé, la France est mentionnée, mais aussi le Royaume-Uni, la Norvège, la Suède et l'Australie.

Cette forte utilisation est aussi présente grâce à la démocratisation des terminaux de paiements électroniques sans contact qui sont aujourd'hui chez (quasiment) tous les commerçants et grosses enseignes. Certains font encore de la résistance, mais ils craqueront tôt ou tard !

FIS révèle également que les paiements mobiles ont rencontré beaucoup de succès dans la région Asie-Pacifique, l'étude affirme qu'environ 40% des transactions en magasin se sont réalisés via des paiements sans contact (avec CB ou smartphone).

Ce changement brutal du mode de paiement n'est pas fini, selon l'étude qui s'est concentrée sur le sujet, nous continuerons à payer avec du liquide en 2024, mais cela représentera que 10% des paiements aux États-Unis et 13% dans le reste du monde.

Progressivement, le sans contact prend la place pour le plus grand bonheur des principaux acteurs comme Apple, Google ou encore Samsung !

Comment ajouter Apple Pay sur votre iPhone ?

Vous avez déjà entendu parler d'Apple Pay, mais vous n'avez jamais enregistré votre carte bancaire dans votre iPhone ?

Voici la procédure pour payer avec le paiement sans contact d'Apple :

Ouvrez l'application Wallet sur votre iPhone Appuyer sur le + en haut à droite Passer votre caméra arrière sur le dessus de votre CB afin que celle-ci détecte les numéros Le numéro de la carte, la date d'expiration s'ajoute, il vous suffit après d'entrer le cryptogramme manuellement Une procédure de vérification peut s'enclencher (avec la réception d'un code par SMS de votre banque) Dès qu'il est saisi, la carte est prête à être utilisé Pour déclencher le paiement et activer la puce NFC, appuyez deux fois (rapidement) sur le bouton latéral de votre iPhone (à partir de l'iPhone X) ou trois fois (rapidement) sur le bouton Home (pour les modèles inférieurs à l'iPhone X).

Découvrez la liste complète des établissements bancaires français éligibles.



On peut vous assurer qu'à la rédaction d'iPhoneSoft, on a complètement oublié le paiement en espèce. Les rares fois où on paie encore en liquide, c'est quand on fait un petit achat et qu'il y a un minimum de 10€ pour le paiement par TPE.