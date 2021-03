L'application Mémo Musical fusionne avec Dictaphone

Alexandre Godard

Apple essaye toujours d'harmoniser au maximum ses services afin que cela soit le plus simple et le plus fluide possible. C'est encore une fois le cas avec la suppression de l'application Mémo musical qui fusionne avec Dictaphone.

Mémo Musical supprimée de l'App Store

L'application Mémo Musical n'est plus de ce monde. Cette application qui avait pour but de collecter vos enregistrement vocaux, musicaux... fusionne avec l'application Dictaphone. Désormais tout se trouvera au même endroit et pour ceux qui utilisaient cette application, sachez que vous pouvez bien évidemment transférer vos fichiers d'un app à l'autre en vous rendant sur l'ancienne qui vous proposera automatiquement d'exporter vos fichiers.



Apple précise que ceux qui possèdent déjà l'application peuvent toujours continuer à l'utiliser mais à terme, il faudra tout de même vous résoudre à migrer vers Dictaphone car elle ne recevra plus de mises à jour.



Qui utilise Mémo Musical parmi vous ?