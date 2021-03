Rumeur : Apple travaillerait sur une batterie externe MagSafe avec charge inversée

Le MagSafe est la nouvelle méthode de recharge tendance chez Apple, disponible sur tous les modèles d'iPhone 12, le MagSafe est déjà bien implanté chez les accessoiristes ! D'après le leakers Jon Prosser, la firme de Cupertino serait en train de préparer une batterie MagSafe qui pourrait être commercialisée bien plus vite qu'on ne le pense.

Une batterie externe qui va rencontrer beaucoup de succès

C'est à travers le podcast Genius Bar que Jon Prosser a lâché une bombe pour les propriétaires d'iPhone 12. Selon le spécialiste des fuites, Apple serait en train de préparer une batterie externe compatible MagSafe qui verrait prochainement le jour sur l'Apple Store en ligne.

Deux versions seront proposées, il y aura la basique qui ne pourra recharger que votre iPhone 12 et une version premium qui s'occupera en plus de fournir de l'énergie à une boite d'AirPods ou une Apple Watch, il vous suffira de poser l'accessoire compatible avec la recharge sans fil par-dessus !

La seconde version sera la plus intéressante (et aussi la plus coûteuse) puisqu'elle aura une double fonction avec une possibilité de recharge simultanée.

Jon Prosser insiste quand même sur le fait qu'il faut prendre cette information avec des pincettes puisque sa source n'est pas sûre à 100% si Apple lancera seulement la version standard ou si les deux seront commercialisés.



Cette fuite reste tout de même crédible puisqu'elle rejoint celle de Bloomberg qui affirmait il n'y a pas longtemps qu'une batterie externe MagSafe serait vendue par Apple, cependant il n'y avait pas la mention de la recharge inversée.



