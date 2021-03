SoundCloud améliore son système de rémunération pour les artistes

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

Réagir

SoundCloud innove au niveau de la rémunération des artistes sur sa plateforme avec un système qui à première vue semble beaucoup plus équitable. Découvrons ensemble comment cela fonctionne.

Publicité

SoundCloud souhaite une rémunération impartiale entre les artistes

La plateforme musicale SoundCloud vient de publier une nouvelle note d'information dans laquelle elle dévoile un tout nouveau système de rémunération plus équitable pour les artistes moins populaires. Pour faire simple, en tant que client, votre abonnement ainsi que les revenus publicitaires que vous générez grâce à votre temps passé sur l'application seront reversés aux artistes que vous écoutez directement.

Auparavant, un classement en fonction de la popularité des artistes permettait de redistribuer les dividendes de manière progressive, ce qui était bien évidemment avantageux pour les artistes les plus connus. Désormais, un artiste pas forcément "mondialement connu" mais qui est tout de même très régulièrement écouté devrait être rémunéré plus gracieusement.



Michael Weissman, PDG de SoundCloud a déclaré :

De nombreux acteurs de l'industrie le souhaitent depuis des années. Nous sommes ravis d'être ceux qui mettent cela sur le marché pour mieux soutenir les artistes indépendants. SoundCloud est idéalement positionné pour offrir ce nouveau modèle transformateur en raison de la connexion puissante entre les artistes et les fans qui a lieu sur notre plate-forme.

Ce système de redevance entrera en vigueur à partir du 1er avril 2021 et concernera pas moins de 100 000 artistes indépendants via SoundCloud Premier, Repost by SoundCloud ou Repost Select.

Publicité

Télécharger l'app gratuite SoundCloud - Musique & Sons