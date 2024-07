L'UE veut du changement sur les services de streaming musicaux (rémunération, algorithme...)

Grâce aux services de streaming musicaux, le piratage a considérablement réduit ces dernières années. Cependant, c'est encore loin d'être parfait dans l'industrie, le problème se porte désormais sur la rémunération des artistes. Les géants du streaming paient les maisons de disque et les artistes à l'écoute (sur des durées minimales) avec des sommes qui frôlent le ridicule. Si des artistes comme Taylor Swift, Ed Sheeran, Travis Scott... s'en sortent bien grâce à la masse de streams sur leurs musiques, c'est loin d'être le cas pour tous les artistes.

Dans un mouvement audacieux visant à transformer l'industrie du streaming musical, l'Union européenne a récemment suggéré des changements majeurs. L'objectif principal de ces propositions est de promouvoir les petits artistes et d'assurer une rémunération équitable pour les artistes sous-payés. Le Parlement Européen a adopté aujourd'hui une résolution qui aborde les préoccupations croissantes concernant les redevances de streaming inadéquates et les algorithmes de recommandation parfois biaisés.



Les propositions spécifiques de l'UE visent à assurer l'accessibilité des œuvres musicales européennes sur des plateformes telles qu'Apple Music, évitant ainsi que le contenu européen ne soit éclipsé par la quantité massive de contenu international. La révision des taux de redevances "pré-numériques" fait également partie de l'agenda, ainsi que l'imposition éventuelle de quotas pour les œuvres musicales européennes.

Dans le cadre de ces changements, les sociétés de streaming sont invitées à jouer un rôle plus actif. Il leur est demandé de :

Ibán García del Blanco du Parti socialiste ouvrier espagnol et un acteur clé dans cette initiative a déclaré que le Parlement soutient fermement les créateurs européens, mettant l'accent sur l’importance donnée à la diversité culturelle et à une rémunération équitable :

La diversité culturelle et veiller à ce que les auteurs soient crédités et payés équitablement ont toujours été notre priorité ; c'est pourquoi nous demandons des règles qui garantissent que les algorithmes et les outils de recommandation utilisés par les services de streaming musical sont transparents ainsi que dans leur utilisation des outils d'IA, plaçant les auteurs européens au centre.