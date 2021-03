Spotify aura dans quelques mois plus d'utilisateurs qu'Apple Podcast

Si Apple ne réagit pas rapidement, Spotify pourrait prendre une grosse avance dans ce secteur. Comme vous pouvez le constater ci-dessus, le géant suédois n'impactera pas les chiffres d'Apple Podcast , mais il continuera à grossir en volume d'utilisateurs jusqu'en 2023 et probablement les années qui suivront. La force de Spotify aujourd'hui sur les podcasts c'est les quelques exclusivités qu'on retrouve (payé à prix d'or) ou encore les nombreuses thématiques de podcasts disponibles (cuisine, sport, actualité, musique, culture...).

Cependant, la tendance change et les investissements de Spotify semblent rapporter gros puisque les utilisateurs sont nombreux à choisir la firme suédoise comme service de streaming pour la diversité des podcasts proposés. Ce succès est en constante croissance au point que Spotify devrait posséder dans quelques mois : 28,2 millions d'utilisateurs sur ses podcasts. Ce chiffre représente 200 000 utilisateurs en plus qu'Apple Podcast.

Selon le cabinet eMarketer , les podcasts chez Spotify deviennent tellement populaires que le géant du streaming pourrait prochainement dépasser Apple Podcast en nombre d'utilisateurs. Si cela n'est pas certain pour l'Europe, c'est quasiment sûr à 100% pour les États-Unis et d'après le rapport, cela va se réaliser en 2021 ! Depuis toujours, le secteur est dominé par Apple avec sa célèbre application dédiée aux podcasts qu'on retrouve sur tous les produits du géant californien. Des millions de personnes ouvrent régulièrement l'application pour écouter des émissions qu'on ne retrouve (très souvent) nulle part ailleurs.

Le marché du streaming est extrêmement compliqué par le fait que nous retrouvons une multitude de services (Apple Music, Amazon Music, Deezer, Tidal...), plus il y a d'entreprises présentes, plus il est difficile de conserver sa place de leader. Spotify est le premier service depuis un nombre incalculable d'années, la firme suédoise fait tout pour maintenir une croissance régulière. Pour cela, Spotify a décidé d'investir d'énormes sommes dans les podcasts, une stratégie qui est censée créer une distinction face aux autres services.

