Arlo dévoile une caméra intérieure qui se désactive quand vous êtes chez vous

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Alexandre Godard

À partir du 1er avril, Arlo va étoffer sa gamme de caméra de surveillance avec ce coup-ci, une caméra intérieure qui peut être "désactivée" via l'application lorsque vous êtes à votre domicile.

Une caméra intérieure désactivable à tout moment depuis l'application

Il y a quelques mois, nous vous parlions de la Arlo Essential conçue pour surveiller l'extérieure de votre maison et ainsi vous alerter en cas de soucis. Pour lancer cette année 2021, Arlo a désormais décidé de s'attaquer à la caméra de surveillance intérieure.

Voici la caméra intérieure Arlo Essential, axée sur la confidentialité. Cette caméra présentée il y a peu de temps au CES propose un système de désactivation de l'objectif à tout moment via l'application. Cette option nommée "désarmer" a pour but de bloquer les fonctionnalités de la caméra à savoir la détection de mouvement et le système audio.

Les atouts de Arlo Essential intérieure

HD 1080p

Champ de vision de 130 degrés

Détection de mouvement et audio

Vision nocturne

Fonction "sirène" pour prévenir les urgences

La caméra n'est pas compatible HomeKit pour le moment mais elle peut être contrôlée directement depuis l'application. Elle sera vendue à partir du 1er avril 2021 au prix de 129.99€.

