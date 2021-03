Exclu : Onoff débarquerait dans Microsoft Teams !

Medhi Naitmazi

L'application de numéro de téléphone dans le cloud de Taïg Khris, Onoff, serait entrain de se rapprocher de Microsoft pour être intégrée directement dans l'outil collaboratif Teams. À la manière de Slack, il serait donc possible d'appeler depuis Teams avec son numéro, que ce soit sur Mac, PC, iOS ou Android.



Onoff Business s'intègre à Microsoft Teams

C’est encore une rumeur mais le système de numéros virtuels devrait être bientôt intégré dans Microsoft Teams. Il s'agit de l'offre Onoff Business qui existait déjà pour les entreprises qui voulaient attribuer facilement et rapidement des numéros professionnels à leurs collaborateurs. Plusieurs personnes nous ont confié avoir reçu des invitations bêtas.



Voici une vidéo expliquant le processus :

Avec cette offre, les collaborateurs n'ont plus besoin d'utiliser un second téléphone pour passer des appels. Mieux, en introduisant le numéro mobile dans le logiciel de Microsoft, Onoff Business permettra très certainement d'appeler directement depuis Teams. Les employés pourront ainsi gérer tous leurs appels directement à partir d'un seul iPhone ou Android.



Onoff Business faciliterait ainsi la gestion avec une synchronisation directe entre son système et Microsoft 365.



Ensuite, les collaborateurs n'auraient plus qu'à télécharger l'application mobile Microsoft Teams et à se connecter avec leurs identifiants pour commencer à passer des appels directement sur leur smartphone. Appels, SMS, MMS, messagerie vocale… Ils auront alors tout ce dont ils ont besoin pour une communication réussie !

Pour les particuliers, il reste évidemment la solution Onoff classique qui démarre à 3,49€ par mois et qui permet d'avoir plusieurs numéros sur un même iPhone ou Android.

