Slashy Camp : un tueur et des obstacles sur l'App Store

Il y a du nouveau sur l'App Store, avec la sortie récente d'un nouveau jeu fort prometteur du nom de Slashy Camp (v1.0.7, 23 Mo, iOS 12.0). Son concept ? On parle d'un runner qui s'inspire des films slasher des années 1980.



Ainsi, on y incarne un tueur en série nommé Skullface qui cherche des adolescents à tuer dans des terrains de camping. Sympathique, n'est-ce pas ?



Voici le trailer :

Publicité

Traquez vos victimes dans un camping et accumulez un score de monstre en incarnant SkullFace, le slasher masqué des films d'horreur des années 1980, résolu à se venger. Gagnez de l'XP pour chaque course meurtrière et débloquez de nouveaux slashers emblématiques, de nouvelles armes folles et des mini-jeux gorgés.