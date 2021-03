Voici un aperçu de l'iPhone sans encoche

L'iPhone sans encoche se fait attendre et certains développeurs n'hésitent pas à partager des concepts sur les réseaux sociaux pour nous donner un aperçu du rendu que cela pourrait avoir. C'est le cas aujourd'hui avec trois nouvelles photos et trois designs différents.

Après l'iPhone X, l'iPhone XS, l'iPhone 11 et enfin l'iPhone 12, beaucoup de personnes attendent avec impatience une réduction voire même une suppression de l'encoche. Certains aiment signaler que les smartphones Android n'en ont plus depuis pas mal de temps (alors qu'ils l'ont copié à la base) mais cette comparaison ne signifie pas grand-chose. Contrairement à tous les smartphones Android présents sur le marché actuellement, l'iPhone est le seul à proposer le système Face ID qui permet de déverrouiller son iPhone de jour comme de nuit et de payer avec sa carte bancaire en toute sécurité via reconnaissance faciale 3D.

D'autres personnes aiment également dire et à juste titre que l'encoche ne dérange pas et donne même un charme à l'iPhone pour se différencier des autres. Là encore, c'est un argument tout à fait valable mais c'est un peu comme avec les Mac 2020, le design nous plaît toujours mais un écran borderless serait vraiment le bienvenu.



À l'heure actuelle, nous ne connaissons toujours pas les plans d'Apple au sujet de l'encoche mais pour vous donner un aperçu, un développeur a partagé sur Twitter un concept d'iPhone sans encoche. Nous pouvons donc retrouver trois photos dont un iPhone avec les petits poinçons alignés, un avec les petits trous placés différemment et un autre avec une suppression totale des objectifs. Pour ce dernier modèle, il considère sûrement qu'Apple aurait trouver un moyen de placer Face ID sous l'écran. Une information qui a été évoquée récemment pour l'iPhone 14.



@OliverJHaslam Sorry for the delay, I finally got around to those mocks. All of these remove the ambient light sensor and sub w/ induction speaker.



1st- Based on current notch layout

2nd - Based on 11/12 camera module (my fav)

3rd - #2 with under display concept like ZTE Axon 20 pic.twitter.com/KPLJNwP3wv