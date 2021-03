Apple TV+ : Amazing Stories, Servant et For All Mankind sont nominés aux Saturn Awards

Depuis le premier jour de la disponibilité d'Apple TV+, la firme de Cupertino a toujours eu comme objectif de proposer des créations originales d'une qualité optimale. Cette stratégie semble fonctionner à la perfection auprès des prestigieuses cérémonies de remises de prix. En effet, elles sont nombreuses à nominer les séries Apple TV+. La dernière en date est la Saturn Awards, une cérémonie très populaire aux États-Unis.

Servant, For All Mankind et Amazing Stories sont nominés

Conçus par Donald A. Reed en 1973, les Saturn Awards sont une cérémonie qui décerne une récompense aux meilleurs films et séries de science-fiction, d'horreur et de fantastique. Pour l'édition 2021, plusieurs séries originales Apple ont été nominées aux côtés d'autres séries que vous avez probablement vu chez des concurrents d'Apple TV+.



Dans la catégorie de la meilleure série télévisée fantastique, For All Mankind sera en compétition avec : The Witcher (Netflix), The Twilight Zone (CBS), The Dark Crystal : Age of Resistance (Netflix), Locke & Key (Netflix), The Magicians (Amazon) et Outlander (Netflix).



Dans la catégorie de la meilleure série télévisée d'horreur, Servant sera en concurrence avec : Creepshow (Shudder), Evil (CBS), Fear The Walkind Dead (AMC), Lovecraft Country (HBO), The Walkind Dead (AMC) et What We Do in the Shadows (FX Networks).

Surprise générale pour cette catégorie, Netflix est complètement absent !



Dans la catégorie de la meilleure série de science-fiction, Amazing Stories va être en confrontation contre : The Mandalorian (Disney+), Dracula (Netflix), The Haunting of Bly Manor (Netflix), His Dark Materials (HBO) et Perry Mason (HBO).

Le plus gros danger pour la série de Steven Spielberg c'est sans aucun doute The Mandalorian qui est probablement la série la plus populaire et appréciée de la catégorie.

C'est la première fois dans l'histoire de la cérémonie que des productions originales Apple sont nominées. Le géant californien va être en compétition face à de grosses productions, qui sont majoritairement détenues par Netflix et HBO,

La date de la 46e édition des Saturn Awards n'a pas encore été communiquée, mais il est fort probable que l'événement soit virtuel à cause de la pandémie qui empêche d'organiser des événements de grandes ampleurs.

Plus d'informations sont à venir !