Producers Guild of America Awards : 4 créations originales Apple ont été nominées

Il y a 1 heure

Julien Russo

Apple ne publie peut-être pas autant de contenus que la majorité de ses concurrents, mais le peu de séries et films ajoutés arrive à se démarquer dans les prestigieuses cérémonies de remises de prix. À l'occasion des Producers Guild of America Awards 2022, quatre programmes en exclusivité sur Apple TV+ ont eu la chance d'être nominés.

Et c'est reparti pour un tour !

Peu connu en Europe, mais très populaire aux États-Unis, les Producers Guild of America Awards récompensent depuis 1990 les meilleurs producteurs de films, de documentaires et de séries. Chaque producteur vous le dira, recevoir un prix de cette cérémonie est un atout considérable dans une carrière !

À l'occasion de l'édition 2022, les dirigeants de l'événement ont dévoilé les programmes qui sont nominés pour concourir afin de remporter le prix de l'une des catégories.



Cette année encore, Apple est bien représenté avec un total de 4 nominations pour des créations originales qui ont rencontré un joli succès auprès des abonnés.

Les nominations 2022

Catégorie du meilleur producteur de films de cinéma

Being the Ricardos

Belfast

CODA (Apple TV+)

Don't Look Up

Dune

King Richard

Licorice Pizza

The Power of the Dog

Tick, Tick,... Boom!

West Stide Story

Prix du meilleur producteur de films d'animation en salle (Apple TV+ absent de cette catégorie)

Encanto

Luca

The Mitchells vs. The Machines

Raya et le dernier dragon

Sing 2

Prix du meilleur producteur d'une série télévisée - dramatique

The Handmaid's Tale

The Morning Show (Apple TV+)

Squid Game

Succession

Yellowstone

Dans cette catégorie, la série originale Apple se retrouve face à de sérieux concurrents comme The Handmaid's Tale qui a rencontré un énorme succès aux États-Unis ou encore Squid Game qui a été un phénomène mondial sur Netflix. Les chances que le producteur The Morning Show remporte le prix sont très faibles.



Prix du meilleur producteur d'une série télévisée - Comédie

Cobrai Kai

Curb Your Enthusiasm

Hacks

Only Murders in the Building

Ted Lasso (Apple TV+)

Prix du meilleur producteur de séries télévisées limitées ou anthologiques (Apple TV+ absent cette catégorie)

Dopesick

Mare of Easttown

The Underground Railroad

WandaVision

The White Lotus

Prix du meilleur producteur de films télévisés ou en streaming

8-Bit Christmas

Come From Away (Apple TV+)

Oslo

Robin Roberts Presents : Mahalia

Single All the Way

Tom Petty, Somewhere You Feel Free

Prix du meilleur producteur de télévision non fictionnelle (Apple TV+ absent cette catégorie)

60 Minutes

Allen v. Farrow

The Beattles : Get Back

Queer Eye

Stanley Tucci

Prix du meilleur producteur de divertissement en direct, de variétés, de sketchs, de stand-up et de talk-shows (Apple TV+ absent cette catégorie)

The Daily Show avec Trevor Noah

Dave Chappelle: The Closer

Last Week Tonight avec John Oliver

The Late Show avec Stephen Colbert

Saturday Night Live

Prix du meilleur producteur de jeux et de compétitions télévisés (Apple TV+ absent cette catégorie)

America's Got Talent

Nailed It!

RuPaul's Drag Race

Top Chef

The Voice

Prix du meilleur producteur de documentaires cinématographiques (Apple TV+ absent cette catégorie)

Ascension

The First Wave

Flee

In the Same Breath

The Rescue

Simple as Water

Summer of Soul

Les nominations se font directement par le nom du programme. Dans le cas d'Apple, pour le film CODA, c'est le producteur Darryl F. Zanuck qui est nominé.

Pour The Morning Show, Norman Felton pourrait recevoir le prix du meilleur producteur d'une série télévisée dramatique.

Du côté de Come From Away, c'est Jennifer Todd qui va peut-être monter sur scène pour récupérer son trophée.

Pour conclure, Danny Thomas de Ted Lasso pourrait être l'heureux gagnant de la catégorie du meilleur producteur d'une série télévisée de comédie.



La cérémonie des Producers Guild of America Awards édition 2022 aura lieu aux États-Unis au Fairmont Century Plaza à Century City en Californie, le 19 mars prochain.

La présence de Tim Cook parmi les invités est une éventualité, il n'est pas à exclure que le CEO d'Apple participe à l'événement avec certains membres de l'équipe des créations originales Apple qui ont été nominés.