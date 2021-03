Un connecteur MagSafe à la place du port Lightning sur iPhone ?

Guillaume Gabriel

Un nouveau brevet très intéressant autour d'Apple et de son iPhone vient d'être dévoilé par le US Patent & Trademark Office? Plus particulièrement, ce dernier s'intéresse à la disparition du port Lightning sur ses smartphones, puisque comme nous le disions hier, on parle de l'un des prochains objectifs de la Pomme.



Pour ce faire, Apple a imaginé un nouveau connecteur magnétique capable de transmettre de l'énergie à l'iPhone.

Un nouveau connecteur magnétique pour l'iPhone ?

Comme indiqué par nos confrères de Patently Apple, le US Patent & Trademark Office vient de publier un nouveau brevet provenant de la firme de Cupertino. Le document montre un nouveau type de connecteur qui peut être quelque peu comparé au Smart Connector de l'iPad et même au MagSafe d'anciens MacBook.



Le but ? Faire donc disparaitre le port Lightning grâce à un connecteur capable d’échanger de l’énergie et des données avec un appareil électronique. Comment ça marche ? Ce dernier comprend des contacts encastrés qui sont actionnés magnétiquement par des aimants associés à des contacts du dispositif électronique.



Le brevet indique que le nouveau connecteur est conçu pour améliorer la résistance à l'eau de l'iPhone, car il est entièrement construit avec des aimants. Reste désormais à savoir s'il s'agit de la solution qui sera choisie...