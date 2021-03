T4 2020 : L'Apple Watch a représenté 40% des ventes de smartwatches

Alban Martin

Selon les données de marché de Counterpoint Research, Apple a expédié 12,9 millions de modèles de l'Apple Watch Series 6 et de l'Apple Watch SE au quatrième trimestre de 2020. Mieux, la firme a augmenté de manière significative sa part de marché dans le secteurs des smartwatches, alors que les ventes globales ont baissé.

Apple toujours plus fort

Le marché a connu une baisse globale des expéditions de montres intelligentes par rapport à l'année dernière en raison de la crise sanitaire mondiale qui est toujours en cours. Cependant, Apple a enregistré une augmentation de 19% des expéditions en glissement annuel. Apple était en deuxième position en tant que plus grand fabricant de montres intelligentes au quatrième trimestre de 2019. mais les montres de la firme représentaient désormais 40% de parts de marché au dernier trimestre de l'année dernière.



La progression d'Apple peut être attribué au succès de la nouvelle ‌Apple Watch SE‌, l'option de milieu de gamme. Apple a publié le modèle SE aux côtés de sa Series 6 pour seulement 299€, avec quelques petites concessions garde telles que l'absence d'affichage permanent, de la fonctionnalité ECG et de l'oxymètre.

L'analyste de Counterpoint, Sujeong Lim, a déclaré que la nouvelle «Apple Watch SE» de milieu de gamme poussera probablement Samsung et d'autres fabricants de montres intelligentes à créer des options similaires pour les clients à la recherche d'alternatives moins chères aux principaux produits phares. Pour lui, sur une période de trois à quatre ans, des acteurs low-cost comme OPPO et Realme vont gagner une part significative, intensifier la concurrence globale et faire baisser les prix.



A noter que derrière la pomme, on trouve d'ailleurs Huawei qui a doublé Samsung malgré les difficultés de la société chinoise qui a été mise sur la liste noire américaine.