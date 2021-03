Twitter teste un bouton "annuler l'envoi" après la publication d'un tweet

Twitter devrait bientôt dévoiler un nouveau bouton qui permet durant quelques secondes d'annuler l'envoi de son tweet. Explications.

Twitter innove encore et toujours

Twitter est en ce moment même sur plusieurs projets pour améliorer son application qui n'en finit plus d'attirer des millions d'utilisateurs. La dernière idée en date qui vient d'être repérée par Jane Manchun Wong se nomme "annuler l'envoi".



Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021





Comme vous pouvez le constater sur la courte vidéo ci-dessus, l'objectif de cette fonctionnalité est de permettre à une personne qui vient de publier un tweet d'avoir l'apparition d'un bouton durant 5 secondes qui permettrait d'annuler l'envoi d'un tweet.



Si vous cliquez sur ce bouton, alors le retour à la page d'écriture du tweet sera instantané et vous pourrez le modifier ou le supprimer si une petite voix dans votre tête vous dit que finalement cela serait une bêtise. Chacun peut juger l'utilité ou non de ce bouton mais il est clair que ce n'est pas l'une des fonctionnalités les plus attendues par la communauté.

Pour rappel, Twitter travaille également sur un projet beaucoup plus important qui permettrait aux utilisateurs qu'ils le souhaitent d'activer la censure des tweets violents/grossiers. Une fois le bouton activé, tous les tweets de ce genre seraient cachés dans votre fil d'actualité, ce qui pour le coup est une vraie innovation qui devrait plaire à pas mal de monde. En ces temps de Covid-19, on peut aussi noter l'arrivée imminente d'un message d'alerte pour ceux qui souhaitent dénigrer ou qui seraient complotistes contre les vaccins.



