Bons plans iOS : Evoland 2, Chronology, Fiete Choice

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Evoland 2, Chronology, Fiete Choice. L'occasion d'économiser 39,5€ !



Applications gratuites iOS :

Remote Drive (App, iPhone / iPad, v2020.2, 55 Mo, iOS 12.1, Evgeny Cherpak) passe de 3,49 € à gratuit. Une application permettant de consulter et gérer tous vos fichiers stockés sur un Mac.



On note que l'on peut lire tous les documents dedans donc les vidéos mais aussi sécuriser ses fichiers par mot de passe.



Mode clé USB (Serveur WebDAV pour monter votre iPhone / iPad en tant que lecteur sur votre ordinateur)

Interface simple

Télécharger l'app gratuite Remote Drive





DayCost Pro (App, iPhone / iPad, v6.6, 47 Mo, iOS 9.3, 良峰 侯) passe de 3,49 € à gratuit.

Une très bonne application pour faire ses comptes et gérer ses dépenses au quotidien. Le développeur annonce une saisie des montants en 3 secondes grâce à une interface épurée et notamment au widget.



L'application est compatible Apple Watch et permet aussi d'attacher une pièce jointe (photo, texte) et de se créer des budgets. Pratique pour ne pas dépasser.



Les + : Un widget intégré

Télécharger l'app gratuite DayCost Pro





Habitty (App, iPhone, v1.2.2, 11 Mo, iOS 10.0, Yury Paliashchuk) passe de 3,49 € à gratuit.

Habitty vous aide à créer et à maintenir de bonnes habitudes, vous permettant ainsi d'atteindre vos objectifs à long terme. Des graphiques et des statistiques détaillés vous montrent comment vos habitudes se sont améliorées au fil du temps.



L'application peut vous aider à organiser votre vie en vous donnant un aperçu de tout ce que vous devez faire régulièrement.



Simple, beau, efficace





Jeux gratuits iOS :

Chronology (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.0, 264 Mo, iOS 10.3, Bedtime Digital Games) passe de 3,49 € à gratuit. Chronology est un jeu de plateforme, un habile mélange de puzzles, casse-têtes et aventures où vous défiez le temps en manipulant la passé et le futur afin de sauver le présent. Jouez comme Le vieil inventeur et son acolyte L'escargot et profitez de leurs capacités spéciales - voyagez dans le temps, arrêtez-le, manipulez les objets...



Une histoire sous forme de casse-têtes. Au fil de l'histoire, apprenez comment le personnage principal avait déjà joué un rôle principal pour façonner l'avenir de notre monde



Les + : Un univers magique

Télécharger le jeu gratuit Chronology





Cardinal Land (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.4.2, 43 Mo, iOS 7.0, Petro Shmigelskyi) passe de 3,49 € à gratuit. Un jeu de puzzle dans lequel vous avez 30 secondes pour recréer l'animal à partir des différentes pièces de couleur. Plus de 80 animaux sont représentés dans ce casse-tête pas si simple mais qui se classerait plutôt dans l'art que les jeux vidéos.



Les + : On apprend sur les animaux

Télécharger le jeu gratuit Cardinal Land





Fiete Choice (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v2.0.0, 341 Mo, iOS 7.0, Ahoiii Entertainment) passe de 3,49 € à gratuit.

Dans ce jeu de logique aux dessins peints à la main, tu accompagnes le marin Fiete le long de son voyage à travers plus de 99 niveaux. Un jeu de logique amusant et passionnant pour les enfants à partir de 4 ans et pour toute la famille.



Ta mission : « Quelle image ne va pas dans la série? ».



Parfait pour les plus jeunes

Les dessins

Télécharger le jeu gratuit Fiete Choice





Quell+ (Jeu, , iPhone / iPad, v1.90, 71 Mo, iOS 8.0, Fallen Tree Games Ltd) passe de 1,09 € à gratuit.



4 millions de téléchargements de Quell !



Un charmant jeu de réflexion zen qui testera votre cerveau et conquerra votre coeur ! Quell Reflect propose plus de 80 niveaux à la jouabilité ingénieuse, un style artistique magnifique et une bande son agréable. Objectif simple : faites glisser une gouttelette parmi des obstacles, pièges et passages pour résoudre chaque puzzle.



Original

Relaxant

Télécharger le jeu gratuit Quell+





Promotions iOS :

Golf Peaks (Jeu, Casse-tête / Sports, iPhone / iPad, v3.01, 174 Mo, iOS 9.0, Lukasz Spierewka) passe de 3,49 € à 2,29 €. Golf Peaks est un jeu de réflexion dans lequel vous gravissez des montagnes en jouant au golf. Utilisez des cartes pour déplacer votre balle.



Résolvez plus de 100 niveaux originaux et partez à la conquête des sommets !



Sublime et prenant
Télécharger Golf Peaks à 2,29 €





Evoland 2 (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v2.0.0, 501 Mo, iOS 10.0, Playdigious) passe de 8,99 € à 2,29 €.

À quoi ressemblaient les jeux vidéo de votre enfance ?



Embarquez à bord d'une aventure inoubliable de plus de 20 heures et explorez l'histoire du jeu vidéo à coup d'innombrables références hilarantes aux grands classiques du domaine.



Des RPG en 2D en passant par les jeux de tir, de carte à collectionner et de combat en 3D, entre autres, l'alternance des genres vous offrira son lot de dépaysements et vous tiendra constamment en haleine.

Télécharger Evoland 2 à 2,29 €





Doom & Destiny Advanced (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v2.8.5, 146 Mo, iOS 8.0, HeartBit Interactive S.r.l.) passe de 3,49 € à 1,09 €. Doom and Destiny Advanced est un RPG old-school à la réalisation plus que sympathique où tout est dans les détails des décors. Les villes sont vivantes, les maisons meublées, les magasins achalandés, bref le monde a été soigné.



La maniabilité est assez originale pour un jeu de rôles. D'ordinaire on nous propose un stick et des boutons virtuels. D&D se démarque en proposant une jouabilité à base de gestes.



Le contenu est largement étoffé par rapport au premier opus avec 13 anti-héros, 300 ennemis et 500 lieux à nettoyer !



Bien pensé pour le mobile

Durée de vie énorme

Durée de vie énorme Publicité Télécharger Doom & Destiny Advanced à 1,09 €